Roma, l’ex giallorosso Zago: “È una squadra da scudetto”

L'ex giallorosso Zago lancia il gruppo allenato da Gasperini «Insieme all'Inter è la favorita. Però occhio al Napoli ferito»

Zago non ha dubbi. Saranno Roma e Inter a lottare fino in fondo per lo scudetto. L’ex difensore giallorosso è convinto che la squadra di Gasperini abbia tutte le carte in regola per riportare il titolo nella Capitale.

Napoli e Roma stanno attraversando due momenti diversi. Chi vede favorito?

«Se la partita fosse stata all’Olimpico, ti avrei detto che la Roma avrebbe vinto al 100%. Al Maradona sarà un po’ più difficile, il Napoli farà di tutto per uscire da questa situazione di difficoltà. Per loro può essere la partita della svolta, ma se la Roma gioca come sta facendo ultimamente, può comunque spuntarla».

Cosa ha portato di diverso Gasperini?

«Una mentalità vincente. Lavora tantissimo, basa il suo gioco sull’intensità e sulle triangolazioni. Lo reputo uno dei tre migliori allenatori degli ultimi anni. Per me, inoltre, la Roma ha fatto un ottimo mercato quest’estate e può sicuramente lottare per vincere».

Chi garantisce più sicurezza tra N’Dicka o Balerdi?

«Sono due ottimi difensori, ma io mi affido sempre a Mancini. Da diverso tempo sta dimostrando di essere uno dei migliori difensori del campionato».

Gasperini dovrebbe dare fiducia a Mora anche a Napoli?

«Credo che Mora possa essere il sostituto ideale di Dybala. Ha cominciato bene, dimostrando di essere un giocatore forte, sicuramente con ampi margini di miglioramento. Va anche detto che la Serie A è un campionato completamento diverso rispetto a quello portoghese, ma Mora sarà utile alla Roma».

Si aspettava da Wesley questa crescita?

«Quando è arrivato a Roma, è stato accolto con uno scetticismo esagerato, ma ha dimostrato di essere fortissimo. È diventato uno dei punti di riferimento della squadra, uno dei pilastri. La Roma deve essere molto attenta alla sua crescita e cercare di trattenerlo il più a lungo possibile, perché temo che diversi grandi club europei lo stiano seguendo».

Tornando alla sfida con il Real MadridMourinho ha detto che la Roma era morta, Gasperini che la Roma ha surclassato il Real. Chi ha ragione?

«Nel secondo tempo la Roma era un po’ stanca, ma il Real Madrid non ha creato chissà quali occasioni. La squadra ha perso un po’ di equilibrio e credo che l’uscita di Mancini abbia inciso. In generale, però, Gasperini non sbaglia quando dice che la Roma ha dominato il Real».

Vedrebbe bene Endrick alla Roma?

«Endrick deve ancora dimostrare pienamente il suo valore e trovare il suo ruolo ideale in campo. Farebbe comodo alla Roma e non ho dubbi che crescerebbe molto lavorando con Gasperini, uno che ha plasmato tanti giovani».

La Roma ha le qualità per vincere lo scudetto?

«È una squadra forte in ogni reparto e, insieme all’Inter, è la favorita per lo scudetto. La Lazio sta facendo bene, ma non ha una rosa all’altezza. Tutte le altre, dal Milan alla Juventus, non le reputo al livello di Roma e Inter».