Ascolti Tv, Tale e Quale Show supera Il Volo. Affari tuoi leader, il Tavolo di Fazio non decolla

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono Rai1 imporsi con Tale e Quale Show, che raccoglie 2.695.000 spettatori e il 20.2% di share. Su Canale5 Il Volo – Uno per Tutti conquista 1.856.000 spettatori (16%). Più staccato il resto della serata. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.019.000 spettatori pari al 7.1%, dopo la presentazione con 931.000 (4.8%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 958.000 spettatori (6.1%) e su Italia1 The Lost City ne conta 790.000 (4.9%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 483.000 spettatori (4.1%), dopo la presentazione a 537.000 (2.9%). Sul Nove Il Tavolo di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio raduna 529.000 spettatori e il 3.4%, preceduto dall’anteprima (558.000, 2.9%) e seguito da Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire… con 293.000 (3%). Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 313.000 spettatori (2.3%) e su Rai2 Patù – La Passione delle Idee 305.000 (2%), dopo la presentazione con 351.000 (1.8%).

Nell’access prime time su Rai1 Affari Tuoi guida con 4.333.000 spettatori e il 22.3%, preceduto da Cinque Minuti con 3.839.000 (20.1%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna arriva a 4.049.000 spettatori (21%), dopo Gira La Ruota della Fortuna con 3.424.000 (17.8%). Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.840.000 spettatori e il 9.4%. Su Rai3 Un Posto al Sole raccoglie 1.498.000 spettatori (7.7%) e Il Cavallo e la Torre 1.240.000 (6.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.068.000 spettatori (5.6%) nella prima parte e 737.000 (3.8%) nella seconda. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.054.000 spettatori (5.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ottiene 471.000 spettatori (2.4%), su Tv8 Foodish 467.000 (2.4%) e su Rai2 TG2 Post 439.000 (2.2%).