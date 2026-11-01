Ascolti tv, Ballando contro Tú Sí Que Vales: chi ha vinto il duello del sabato sera

Ascolti tv

Gli ascolti televisivi di sabato 31 ottobre. Bene Storie al bivio

Gli ascolti del sabato televisivo vedono ancora dipanarsi il duello tra Rai1 e Canale5. Sulla rete ammiraglia Rai Ballando con le Stelle totalizza il 23.6% di share pari a una media di 2.461.000 spettatori, trainata da Ballando Tutti in Pista (3.493.000, 20.9%). Su Canale5 raggiunge invece uno share medio del 22.5% pari a 3.177.000 spettatori, mentre il segmento Buonanotte chiude con 1.295.000 e il 21.3%. Distanziatissime le altre. Su La7 In Altre Parole segna il 6.1% con 1.027.000 spettatori, poi In Altre Parole… Ancora cala a 541.000 e al 3.9%. Su Rai2 S.W.A.T. si ferma al 4.2% (678.000), su Italia1 L’era glaciale 5 – In rotta di collisione al 3.4% (553.000). Sul 3.3% si ritrovano tre reti: Rai3 con Sapiens – Un Solo Pianeta (479.000, dopo il 2.7% della presentazione a 462.000), il Nove con Accordi & Disaccordi (478.000) e Rete4 con Le ali della libertà (462.000). Su Tv8 4 Ristoranti si ferma all’1.3% con 218.000 spettatori.

In Access Prime Time, Affari Tuoi su Rai1 domina con il 22.9% e 3.957.000 spettatori, davanti a La Ruota della Fortuna su Canale5, che sale al 19.9% con 3.449.000 spettatori dopo il 17.4% di Gira La Ruota della Fortuna (2.964.000). Lontano il resto del gruppo: Realpolitik su Rete4 sfiora il 4.4% (746.000) nella prima parte e scende al 3% (521.000) nella seconda, N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 è al 4.3% (747.000), L’Elefante su Rai3 al 4.1% (698.000). Chiudono TG2 Post su Rai2 e Fratelli di Crozza sul Nove, entrambi al 2.7% con 461.000 spettatori, e 4 Ristoranti su Tv8 al 2.3% (387.000). Da segnalare, al pomeriggio su Rai2, Storie al Bivio Weekend che sfiora il 5% di share pari a una media di 438.000 spettatori, ancora una volta top share della rete per l’intrattenimento (presentazione: 3.8% - 349.000).