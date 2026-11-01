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Ascolti tv, Ballando contro Tú Sí Que Vales: chi ha vinto il duello del sabato sera

Gli ascolti televisivi di sabato 31 ottobre. Bene Storie al bivio

di Marco Zonetti
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Gli ascolti del sabato televisivo vedono ancora dipanarsi il duello tra Rai1 e Canale5. Sulla rete ammiraglia Rai Ballando con le Stelle totalizza il 23.6% di share pari a una media di 2.461.000 spettatori, trainata da Ballando Tutti in Pista (3.493.000, 20.9%). Su Canale5 raggiunge invece uno share medio del 22.5% pari a 3.177.000 spettatori, mentre il segmento Buonanotte chiude con 1.295.000 e il 21.3%. Distanziatissime le altre. Su La7 In Altre Parole segna il 6.1% con 1.027.000 spettatori, poi In Altre Parole… Ancora cala a 541.000 e al 3.9%. Su Rai2 S.W.A.T. si ferma al 4.2% (678.000), su Italia1 L’era glaciale 5 – In rotta di collisione al 3.4% (553.000). Sul 3.3% si ritrovano tre reti: Rai3 con Sapiens – Un Solo Pianeta (479.000, dopo il 2.7% della presentazione a 462.000), il Nove con Accordi & Disaccordi (478.000) e Rete4 con Le ali della libertà (462.000). Su Tv8 4 Ristoranti si ferma all’1.3% con 218.000 spettatori.

In Access Prime Time, Affari Tuoi su Rai1 domina con il 22.9% e 3.957.000 spettatori, davanti a La Ruota della Fortuna su Canale5, che sale al 19.9% con 3.449.000 spettatori dopo il 17.4% di Gira La Ruota della Fortuna (2.964.000). Lontano il resto del gruppo: Realpolitik su Rete4 sfiora il 4.4% (746.000) nella prima parte e scende al 3% (521.000) nella seconda, N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 è al 4.3% (747.000), L’Elefante su Rai3 al 4.1% (698.000). Chiudono TG2 Post su Rai2 e Fratelli di Crozza sul Nove, entrambi al 2.7% con 461.000 spettatori, e 4 Ristoranti su Tv8 al 2.3% (387.000). Da segnalare, al pomeriggio su Rai2, Storie al Bivio Weekend che sfiora il 5% di share pari a una media di 438.000 spettatori, ancora una volta top share della rete per l’intrattenimento (presentazione: 3.8% - 349.000).

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