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Ascolti tv, The Voice Senior umilia il Gf Vip, bene Quarto Grado. Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

Gli ascolti televisivi di venerdì 30 ottobre

di Marco Zonetti
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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono Rai1 dominare con The Voice Senior, che interessa una media di 3.288.000 spettatori e il 23.4% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.698.000 spettatori (14.7%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.029.000 spettatori e l’8.4%, mentre su La7 Propaganda Live raggiunge 795.000 spettatori (6.4%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 985.000 spettatori (5.8%) e su Italia1 Robin Hood ne incolla 901.000 allo schermo con lo stesso 5.8%. Su Rai2 Estranei intrattiene 730.000 spettatori (4.6%), su Tv8 Pechino Express – L’Estremo Oriente ne ottiene 332.000 (2.3%) e su Rai3 Civil War 334.000 (2%).

Nell’access prime time, su Rai1, Affari Tuoi totalizza 4.355.000 spettatori e il 22.7%, preceduto da Cinque Minuti, che ne interessa 3.869.000 (21%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.041.000 spettatori (21.2%), dopo Gira La Ruota della Fortuna con 3.351.000 (18%). Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.789.000 spettatori e il 9.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.458.000 spettatori (7.5%) e Il Cavallo e la Torre ne conta 1.222.000 (6.6%). Su Rete4 Realpolitik raggiunge 894.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 738.000 (3.8%) nella seconda. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 835.000 spettatori (4.4%), sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 667.000 (3.5%), su Rai2 TG2 Post 544.000 (2.8%) e su Tv8 Foodish 453.000 (2.4%).

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