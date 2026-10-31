Ascolti tv, The Voice Senior umilia il Gf Vip, bene Quarto Grado. Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

Ascolti tv

Gli ascolti televisivi di venerdì 30 ottobre

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono Rai1 dominare con The Voice Senior, che interessa una media di 3.288.000 spettatori e il 23.4% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.698.000 spettatori (14.7%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.029.000 spettatori e l’8.4%, mentre su La7 Propaganda Live raggiunge 795.000 spettatori (6.4%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 985.000 spettatori (5.8%) e su Italia1 Robin Hood ne incolla 901.000 allo schermo con lo stesso 5.8%. Su Rai2 Estranei intrattiene 730.000 spettatori (4.6%), su Tv8 Pechino Express – L’Estremo Oriente ne ottiene 332.000 (2.3%) e su Rai3 Civil War 334.000 (2%).

Nell’access prime time, su Rai1, Affari Tuoi totalizza 4.355.000 spettatori e il 22.7%, preceduto da Cinque Minuti, che ne interessa 3.869.000 (21%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.041.000 spettatori (21.2%), dopo Gira La Ruota della Fortuna con 3.351.000 (18%). Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.789.000 spettatori e il 9.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.458.000 spettatori (7.5%) e Il Cavallo e la Torre ne conta 1.222.000 (6.6%). Su Rete4 Realpolitik raggiunge 894.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 738.000 (3.8%) nella seconda. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 835.000 spettatori (4.4%), sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 667.000 (3.5%), su Rai2 TG2 Post 544.000 (2.8%) e su Tv8 Foodish 453.000 (2.4%).