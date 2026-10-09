Roma, prosegue il giallo della Minicar. E spunta un’altra aggressione: “Colpito con un tubo”

NELLA CAPITALE

C’è una nuova denuncia relativa al caso Minicar che nel quartiere Gianicolense di Roma sta terrorizzando i cittadini da giorni. Secondo quanto si apprende, stamattina un 67enne si è presentato alla Stazione dei Carabinieri di Monteverde Nuovo riferendo che nella tarda serata di domenica 4 ottobre, mentre camminava in viale dei Quattro Venti, è stato avvicinato da una minicar di colore nero con a bordo due persone e poi colpito al fianco con un tubo in plastica da uno dei passeggeri. E’ solo l’ennesimo caso di una scia di violenza, fatta di episodi analoghi, legata probabilmente alla stessa vettura. Lo scorso lunedì a finire nel mirino è stato l’attore Davide Iacopini, raggiunto da un calcio e una spinta da parte di uno dei ragazzi della Minicar e finito in terapia intensiva all’Ospedale San Camillo.

L’ultimo avvenimento denunciato è quello della donna che, presso i carabinieri della stazione di Roma Gianicolense, ha formalizzato querela per lesioni personali a carico di ignoti a bordo proprio di una minicar di colore nero. Mentre percorreva via San Pancrazio in bicicletta, la signora è stata urtata con una spinta dal passeggero che poi si è dato alla fuga.