Sondaggi, Fratelli d’Italia vola e domina. Pd impantanato

Sondaggi

I sondaggi dell’ultima settimana di ottobre, raccolti da sette istituti differenti

Fratelli d’Italia primo partito e in netta crescita, stabili Lega e Forza Italia, fermo il Partito Democratico e leggera risalita del Movimento 5 Stelle. È la fotografia dei sondaggi che nell’ultima settimana di ottobre raccontano gli elettorali italiani e loro preferenze. Come analizzato da Fanpage, sono ben sette gli istituti demoscopici che hanno condotto le loro analisi sul voto nel nostro paese e il resoconto che ne viene fuori è pressoché lo stesso. I sondaggi vedono Giorgia Meloni largamente al comando del primo partito italiana e il premier continua a raccogliere consensi salendo fino al 27,8%.

Una salita costante per il primo dei partiti al governo accompagnato anche dal resto della coalizione del centrodestra che vede ad esempio Forza Italia crescere fino al suo massimo risultato negli ultimi quattro mesi, il 7,2%. La Lega di Matteo Salvini invece si stabilizza attorno al 5,7% mentre il movimento di Roberto Vannacci risale al 6,9% dopo due settimane parecchio complicate. Mentre la coalizione di governo sorride, il centro sinistra naviga nel caos e nelle divisioni anche nei sondaggi: Elly Schlein e i suoi rimangono aggrappati al 20,4% senza nessun movimento ne positivo ne negativo per la quarta settimana consecutiva.

Giuseppe Conte invece risale al 12,5%, ritrovando un po’ di spolvero. Stabili invece Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3% e +Europa all’1,4%. Chi invece non sorride per nulla è Matteo Renzi che vede sbriciolare i suoi consensi e arretra al 2,2%. Il suo ex alleato, Carlo Calenda invece rimbalza al 3,1%. La media ovviamente tiene conto di tutte le rilevazioni degli istituti d’analisi ma la realtà dei consensi pare cristallizzare il primato tra i partiti di Giorgia Meloni e il sostanziale immobilismo del Partito Democratico. Secondo ad esempio SWG, Fratelli d’Italia ha ben il 29,3% dei voti mentre Bidimedia gli riconosce il 26,6%. Termometro Politico e Only Numbers danno il PD al 20,8% mentre invece Ipsos solo al 19,9%.