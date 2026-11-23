Sondaggi e analisi dopo l’endorsement di Beppe. Quanto “pesa” Schierarsi in vista delle elezioni

L’intervista di Beppe Grillo da Fabio Fazio solleva interrogativi anche tra i sondaggisti, alle prese con il possibile ritorno in politica di Alessandro Di Battista e con il peso elettorale che potrebbe avere l’Associazione Schierarsi. Secondo Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi, le parole pronunciate dall’ex garante del Movimento 5 stelle sembrano voler dire tutto e il contrario di tutto. “L’affermazione che non toglierà voti al campo largo, perché le liste dei giovani con nome e simbolo dei pentastellati andrebbero con il centrosinistra, sono in contraddizione con l’idea di appoggiare Alessandro Di Battista, perché l’ex deputato, qualora scendesse nuovamente in politica, non mi pare intenzionato a far parte del campo progressista”, ragiona con l’Adnkronos.

Per Noto, il peso attuale dell’Associazione Schierarsi “si misura al di fuori dei progressisti e oscilla da un 3% minimo fino a un massimo del 5%”. “Ottenere un 3% è importante, perché supererebbe la soglia di sbarramento e avrebbe rappresentanza parlamentare, ma i numeri cambiano in base a chi sarà il candidato a premier tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, cambiando anche i voti che ‘ruberebbe’ al Movimento 5 stelle”, spiega. Se a vincere le primarie fosse l’ex premier, infatti, “Schierarsi sarebbe sul 3%”, mentre se fosse la segretaria del Partito democratico “la quota salirebbe al 5%, perché andrebbero a confluire su Di Battista tutti i voti dei pentastellati delusi”.

Di un potenziale intorno al 3% parla anche Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research e Only Numbers. “Il peso politico di Alessandro Di Battista dipende dal brand con cui si presenterà alle elezioni, se dovesse farlo”, spiega all’Adnkronos. Se l’ex deputato “dovesse presentarsi con la sua Associazione Schierarsi, il suo potenziale si aggirerebbe intorno a un buon 3%, se invece dovesse ‘prendere’ il nome e il simbolo del Movimento 5 stelle le incognite sarebbero di più, così come sarebbero altre se si presentasse con un nome e un simbolo diverso dai primi due, ma con l’appoggio” non solo formale “di Beppe Grillo”.

Per Ghisleri, l’eventuale discesa in campo di Di Battista potrebbe anche non rappresentare un problema per il campo progressista, perché “potrebbe essere richiamo per le aree di popolazione che ora si rifugiano nell’astensionismo e che potrebbero vedere in lui un continuum con il ‘vecchio’ Movimento 5 stelle e le sue storiche battaglie”. Dunque, “potrebbe non togliere nulla al centrosinistra, perché andrebbe a pescare voti tra gli astenuti, ma potrebbe anche raccogliere tra i nostalgici che ora votano Pd, M5s e Avs”. Al momento, conclude la sondaggista, il potenziale è “incalcolabile” e servono molti elementi in più per fare un’analisi.

Una valutazione decisamente più alta arriva da Fabrizio Masia, sondaggista di Emg, secondo cui il “potenziale del partito di Di Battista è interessante, e si aggira tra il 5-6% degli elettori”. Restano però da chiarire “se abbia davvero voglia di scendere in campo, chi ci sarà dentro il movimento, quali saranno le proposte e anche come verranno veicolate”. Allo stato attuale, Schierarsi vale almeno il 5% e potrebbe diventare una spina nel fianco del campo progressista. “Nel contesto attuale, con le due coalizioni che sono molto vicine, Di Battista potrebbe levare al centrosinistra anche un 3-4% di elettori, risultando determinante per la sua non competitività”, osserva Masia.

Quanto alla presenza di Grillo come “padre tutelare”, per il sondaggista le carte in tavola non sembrano cambiare di molto e sicuramente “non avrebbe un effetto negativo”. L’ex garante del Movimento 5 stelle, spiega, “ha perso la forza propulsiva che aveva un tempo, ma non intaccherebbe il risultato di Schierarsi, perché Di Battista si è costruito una sua fiducia, una sua base, e da quella partirebbe”.

Secondo Noto, inoltre, un ritorno in campo dell’ex deputato potrebbe ridurre le probabilità di vittoria del campo largo alle prossime elezioni, ma potrebbe cambiare gli equilibri anche nel centrodestra. Se Schierarsi dovesse presentarsi alle politiche, l’attuale maggioranza “non cercherebbe un accordo neanche in zona Cesarini con Roberto Vannacci”; se invece Di Battista non dovesse tornare in gioco, il centrodestra potrebbe lavorare per portare in squadra l’ex generale in extremis e cercare di vincere la partita.