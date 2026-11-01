Caos campo largo, ora la sinistra pensa a Michela Ponzani. E lei: “No categorico” alle primarie

La storica dopo lo scontro con La Russa è il nuovo idolo del campo progressista

Lo scouting della sinistra verso le prossime elezioni continua tra strappi e smentite. Dopo il botta e risposta tra Mimmo Lucano e Nicola Fratoianni sulla possibilità di offrire una candidatura alle prossime elezioni politiche a Youssef Siher, il promotore online del Movimento 17 ottobre al centro dell’inchiesta della Procura di Milano, e le quotazioni (in calo, pare) sulla carta Francesca Albanese, ecco che spunta la “suggestione” Michela Ponzani per le primarie del campo largo.

“Donna, giovane, capace di bucare lo schermo”, la descrive Repubblica nell’articolo in cui dà conto dell’interesse di Alleanza Verdi Sinistra per la storica protagonista di un acceso scontro con il presidente del Senato Ignazio La Russa. Che ha annunciato querele per alcune affermazioni di Ponzani sugli scontri di piazza a Milano del 1973. Una medaglia, per un certo elettorato...

Ma lei respinge al mittente le sirene della politica: “Smentisco categoricamente. Non sono interessata a partecipare alle primarie del centrosinistra e nessuno me lo ha chiesto”, scrive sui social. “Mi limito a svolgere il mio lavoro di storica e, se qualcuno vuole confutare ciò che scrivo o dico, meglio lo faccia con le fonti”, si legge sul suo post.