Nobel per l’economia a Woodford e Hall: premiati i modelli contro recessioni e inflazione

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La stagione dei premi si chiude a Stoccolma

Il premio Nobel per l’economia è stato assegnato alla coppia di studiosi americani Michael Woodford e Robert Hall per modelli volti a stabilizzare le fluttuazioni economiche. I due statunitensi “hanno messo a punto nuovi modelli macroeconomici che hanno migliorato la nostra capacità di attuare politiche di stabilizzazione efficaci”, ha dichiarato il comitato per il Nobel. “Stimolare o rallentare l’economia al momento giusto può garantire stabilità e permetterci di evitare recessioni prolungate o un’inflazione fuori controllo”, ha spiegato la giuria. “Grazie a questi modelli, misure di bilancio e monetarie adottate al momento opportuno possono attenuare gli alti e bassi dell’attività economica”, ha aggiunto la giuria. I lavori dei due ricercatori “hanno provocato un cambio di paradigma nella politica di stabilizzazione”. Già a partire dagli anni ’70, le crisi petrolifere avevano rivelato l’instabilità dei legami tra inflazione, disoccupazione, reddito e consumi, rendendo inefficaci le politiche di stabilizzazione.

Michael Woodford, nato nel 1955, si è detto “entusiasta” per questo riconoscimento. “È un immenso onore. È una sorpresa, ma mi fa davvero piacere”, ha commentato in diretta al momento dell’annuncio del premio. Il suo co-vincitore, Robert Hall, 83 anni, aveva teorizzato nel 1978 che, se le famiglie basassero i propri consumi sulle aspettative di reddito futuro, qualsiasi variazione dei consumi dipenderebbe da nuove informazioni e non sarebbe quindi prevedibile. “Comprendendo l’effetto delle aspettative sulle decisioni di consumo, Hall ha risolto un problema che intrigava i ricercatori da molto tempo”, ha spiegato la giuria. Successivamente, nel 2003, Michael Woodford ha presentato un modello macroeconomico neokeynesiano completo. “I modelli neokeynesiani, derivanti dai loro studi, ci permettono di spiegare e quantificare il modo in cui la politica di stabilizzazione influenzi i cicli economici e sono ormai utilizzati dalle banche centrali e dai ministeri delle finanze di tutto il mondo”, ha sottolineato la giuria.

Ultimo tra i premi, il Nobel per l’economia chiude a Stoccolma la stagione 2026 dei celebri riconoscimenti, il più noto dei quali è il premio per la pace conferito venerdì alla sudafricana Navi Pillay. Ufficialmente denominato “Premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel”, il riconoscimento è stato istituito nel 1968 e assegnato per la prima volta l’anno successivo. Tra i 99 vincitori del premio, solo tre sono donne, tutte premiate a partire dall’inizio del XXI secolo. Nel 2025, il premio Nobel per l’economia aveva individuato un trio composto dall’americano-israeliano Joel Mokyr, dal francese Philippe Aghion e dal canadese Peter Howitt, insigniti del riconoscimento per i loro studi sull’impatto dell’innovazione sulla crescita economica. L’edizione 2026 dei Nobel ha premiato due donne: la sudafricana Navi Pillay per la pace e la canadese-islandese Anne Carson per la letteratura. Il premio Nobel per la chimica è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenso Soai, quello per la fisica al belga Francis Halzen. Infine, il primo premio a essere annunciato, quello per la medicina, è stato conferito all’americano Karl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel. Il premio Nobel, che quest’anno è accompagnato anche da un diploma e da un assegno di 12 milioni di corone svedesi (poco più di un milione di euro), sarà consegnato il 10 dicembre.