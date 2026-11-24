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Il numero uno di Eni avverte agli Stati generali dell’Energia che la crisi di Hormuz continua a pesare su petrolio e gas

La crisi dello Stretto di Hormuz continua a pesare sui mercati energetici e rischia di provocare nuove tensioni sui prezzi di petrolio e gas. A lanciare l’allarme è Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, intervenuto agli Stati generali dell’Energia organizzati da Forza Italia alla Camera. Il passaggio delle navi resta «molto difficile», con costi di trasporto, tasse e assicurazioni «altissime». E le conseguenze potrebbero aggravarsi con l’arrivo dell’inverno e la riduzione delle forniture di gas russo all’Europa. Sul fronte dei carburanti, intanto, Eni intende prorogare fino al 31 dicembre il proprio price cap. «La prossima settimana» saranno nove mesi dall’inizio della crisi di Hormuz, ha ricordato Descalzi, sottolineando che «il problema di Hormuz non è finito», anche perché si registrano attacchi alle navi ogni giorno. La situazione determina un aggravio dei costi stimato tra «25-30 dollari al barile», mentre il Golfo continua a essere considerato un’area ad alto rischio. «Il gas non passa come deve passare», così come i prodotti petroliferi, e questo contribuisce a creare una distorsione tra il prezzo del greggio e quello dei prodotti raffinati: «C’è un prezzo più basso al barile che non si riscontra nel raffinato». Secondo l’ad di Eni, la crisi ha inoltre consegnato all’Iran una leva strategica da utilizzare anche in futuro: «Abbiamo dato all’Iran la consapevolezza di avere un’arma in mano che potrà usare ancora in futuro».

Descalzi ha poi confermato l’intenzione di prorogare fino al 31 dicembre il price cap sui carburanti applicato da Eni. «C’è questa intenzione», ha spiegato rispondendo a una domanda sulla possibile estensione della misura. Il sistema è tuttavia ancora oggetto di valutazione: «Adesso stiamo rianalizzando il sistema, penso proprio che entro oggi ci siano delle possibili novità. Non ve le annuncio ancora, ma è così». Quanto al petrolio, il prezzo è sceso rispetto ai picchi raggiunti nei mesi scorsi, quando il Brent era arrivato a 118 dollari, ma resta intorno ai «90 dollari» e dunque su livelli ancora molto elevati. Il problema, ha avvertito il manager, non riguarda soltanto il costo del greggio, ma anche la capacità di trasformarlo. È proprio la raffinazione uno dei punti critici per l’approvvigionamento europeo. Descalzi ha evidenziato la scarsità di impianti e la necessità di tornare a considerare la possibilità di investire nelle raffinerie tradizionali. Un’apertura che, a suo giudizio, arriva però in ritardo. «È troppo tardi», ha osservato, accusando il sistema europeo delle politiche ambientali e, in particolare, l’Ets di aver penalizzato pesantemente il settore: «L’Ets ha ucciso la chimica, ha ucciso la raffinazione». E, ha aggiunto, «sull’Ets non c’è stato un passo indietro» per quanto riguarda le raffinerie. L’Europa, secondo l’amministratore delegato di Eni, ha comunque iniziato a cambiare approccio nell’ultimo anno. Un cambiamento che non deve passare «attraverso l’insulto o l’attacco frontale», ma attraverso il dialogo, perché «nessuno deve essere criminalizzato». «Qualcosa è cambiato», ha spiegato Descalzi, ricorrendo a un’immagine per descrivere la necessità di modificare le strategie quando le condizioni diventano insostenibili: «Quando incontri un muro non continui ad andare a cento all’ora, cerchi una strada per evitarlo».

Un’altra fonte di preoccupazione riguarda lo stop alle importazioni europee di Gnl russo, previsto dal primo gennaio. La riduzione dell’offerta, ha avvertito Descalzi, avrà conseguenze sia sugli approvvigionamenti sia sui prezzi. «Sarà un problema per l’approvvigionamento e per i prezzi, perché si riduce drasticamente l’offerta», ha dichiarato. Le forniture provenienti da altre aree difficilmente riusciranno a compensare il vuoto, «a meno che il Qatar non possa riaprirsi completamente». La conseguenza sarà una minore disponibilità di gas e quotazioni più alte: «Ci sarà minor offerta e i prezzi saranno più alti». A rendere il quadro ancora più delicato sono le condizioni degli stoccaggi europei, che, secondo il manager, sono già a livelli molto bassi. «Non per l’Italia, ma per tutta l’Europa, sono già molto bassi. Sono partiti bassi e sono bassi», ha precisato. Molto dipenderà anche dalle condizioni climatiche dei prossimi mesi: «Se c’è un inverno mite questo impatto sarà inferiore, se c’è un inverno rigido» le difficoltà potrebbero diventare maggiori. Descalzi ha quantificato in «20 miliardi di metri cubi all’anno» il gas che verrà meno sul mercato europeo. Una perdita che, in presenza di stoccaggi ridotti e senza possibilità di recuperare interamente i volumi, «può creare dei problemi». «Non so quantificarli, ma qualitativamente è molto ragionevole pensare che ci potrebbero essere dei problemi», ha concluso. Nel corso dell’intervento, l’ad di Eni è tornato anche sul tema della transizione energetica e sulle conclusioni della Cop31, criticando l’approccio adottato sul processo di elettrificazione. La conferenza, secondo Descalzi, è «caduta» su una «superficialità», perché parlare di elettrificazione senza affrontare il modo in cui viene prodotta l’energia elettrica rischia di lasciare fuori una questione fondamentale. La Cina, ha spiegato, è favorevole all’elettrificazione, ma non condivide le modalità di produzione che comporterebbero l’abbandono delle fonti fossili: avrebbe infatti perso il 62% della propria produzione elettrica, attualmente garantita dal carbone. Il tema si intreccia con la competizione internazionale per l’energia, destinata a diventare ancora più intensa con la crescita dell’intelligenza artificiale. «Usa e Cina sono in guerra» proprio su questo terreno e la domanda di energia legata all’Ai è destinata a raddoppiare. L’Europa, secondo Descalzi, rischia invece di restare ai margini della competizione. La Cop31 ha fallito proprio perché ha affrontato un tema centrale per alcuni dei principali Paesi coinvolti nella sfida energetica globale, senza riuscire a trovare una sintesi sulle rispettive esigenze.