Meghan Markle, la mossa “politica”: chi incontra per la prima uscita pubblica

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Nuova vita in Gran Bretagna con il marito Harry

Meghan Markle è stata vista a Londra perla prima volta da quando lei, il principe Harry e i loro due figli sono tornati nel Regno Unito dalla California alla fine di agosto.

L’occasione è stata una cena che la Duchessa del Sussex ha condiviso con l’attivista e premio Nobel per la pace Malala Yousafzai al Claridge’s, uno storico hotel londinese. Una foto che ritrae le due donne insieme è stata condivisa sui social media.

Una fonte a conoscenza dei fatti ha riferito ad Abc News che Meghan e Malala sono amiche da diversi anni e nel 2020 hanno avuto un confronto virtuale in occasione della Giornata internazionale delle bambine. All’epoca, Meghan parlò apertamente del figlio Archie, che stava imparando a camminare. Le due affrontarono l’importanza dell’istruzione femminile, una causa che Malala Yousafzai sostiene da anni e che ha assunto un’importanza ancora maggiore dopo essere sopravvissuta a un attentato dei Talebani contro di lei nel 2012, mentre si trovava su uno scuolabus in Pakistan.

Insomma, una prima occasione pubblica all’insegno dell’impegno sociale che potrebbe indicare la direzione che vuole percorrere Meghan nella sua nuova esperienza britannica.