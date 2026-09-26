Aeroporto Berlusconi, ciclone Cruciani contro i “soliti comunisti”: “Dovete scoppiare!”

Il video del conduttore de La Zanzara

L’aeroporto di Milano-Malpensa è stato ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi, con una cerimonia svoltasi ieri davanti al Terminal 1 della struttura, il cui momento culminante è stat quando è stata scoperta la targa che, al nome dell’aeroporto, ha visto aggiungersi quello dell’ex presidente del Consiglio. A rappresentare la famiglia era presente Paolo Berlusconi, fratello del defunto ex presidente del Consiglio, mentre dal mondo della politica sono giunte alla cerimonia diverse personalità del centrodestra nazionale e lombardo: il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente del Senato Ignazio LaRussa e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, mentre il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, trovandosi a New York alle Nazioni Unite, ha inviato un videomessaggio.

Da sinistra invece ultimo step dell’intitolazione dello scalo al Cavaliere è stata accolta dalle solite polemiche e uscite scomposte. Nel corso dell’ultima puntata de La Zanzara, Giuseppe Cruciani si rivolge direttamente a loro. “L’aeroporto di Malpensa è ufficialmente l’aeroporto Silvio Berlusconi! Rosicate, impazzite! Dovete scoppiare!”, attacca il conduttore della trasmissione di Radio 24 come da video rilanciato su Instagram da La Bibbia della Zanzara.

“Il cervello deve andarvi in pappa! Travasi di bile!”, continua Cruciani che poi lancia lo storico audio di Berlusconi contro un gruppo di contestatori: “Siete ancora, oggi e come sempre, dei poveri comunisti!”.