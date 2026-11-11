Fiat Grande Panda e 600 le 2 facce del segmento B

Compatte

Una dallo stile più grintoso e con tanto spazio L'altra ripercorre l'eleganza tutta italiana della 500

Due modi di dire compatta. Grande Panda e 600 sono le due visioni di Fiat per il segmento B, una dallo stile più grintoso e l’altra con gli stilemi eleganti della linea 500. Urbane e pratiche allo stesso tempo, spaziose e agili, sempre nel segno della tradizione made in Torino: se 500 e Pandina raccolgono il testimone delle piccole citycar che hanno motorizzato l’Italia, Grande Panda e 600 rappresentano l’evoluzione delle compatte versatili di successo come Uno e Punto. Stesso spirito ma da moderne crossover, declinate nella più ampia offerta possibile dal punto di vista delle motorizzazioni: benzina, mild hybrid ed elettrica.

La Grande Panda nasce sulla piattaforma Smart Car e misura appena 3,99 metri, meno dei 4,06 della media del segmento B, ma è in grado di ospitare cinque persone. Si distingue sul frontale per un gioco di pixel, lo stesso che identificherà anche le C Suv (in arrivo nel 2027) Grizzly e Grizzly Fastback: una punteggiatura di quadrati che parte dalla mascherina e arriva ai fari, fatti di cubi opalescenti che citano le finestre del Lingotto. Sulle portiere, in bassorilievo 3D, la scritta Panda omaggia la mitica 4x4, mentre il montante posteriore e i cerchi da 17 pollici a disegno X guardano alla prima Panda degli anni Ottanta. Dentro, il richiamo al passato si concretizza la tasca sulla plancia, soluzione da cui stanno traendo ispirazione anche altri costruttori: un vano da 3 litri, che ricorda quella disegnata da Giorgetto Giugiaro per la Panda del 1980. Il resto è un invito al sorriso: dettagli colorati, sedili a quadretti con la scritta «Panda made with love in Fiat», la sagoma della prima Panda in salita sul pannello centrale, rivestimenti in fibra di bambù e la chiave metallica. Il pubblico ha risposto: 33.083 immatricolazioni fino a ottobre 2026, quarta assoluta nella classifica assoluta italiana.

La 600 gioca un’altra partita. Lunga 4,17 metri, con cinque porte e cinque posti, unisce l’agilità del segmento B all’aspetto di un B-SUV, con 385 litri di bagagliaio e 15 litri di vani interni. Fuori contano i dettagli di stile: il badge 600 cromato, la bandiera tricolore sul paraurti posteriore e tinte che evocano il Paese, dall’Arancio Sole d’Italia all’Azzurro Cielo d’Italia. Dentro l’accento è sul benessere: cromoterapia con otto colori per la luce d’ambiente, sedile del guidatore con massaggio e, sulla 600e, sedili avorio con monogramma FIAT. L’allestimento La Prima aggiunge guida assistita di livello 2, cruise control adattivo e portellone elettrico.

Se Grande Panda e 600 offrono due declinazioni di compatta, la varietà è completa anche sul lato motori.

Il Turbo 100 è per i puristi affezionati al cambio manuale. È un tre cilindri 1.2 turbo da 100 CV (74 kW), con turbo a geometria variabile, iniezione diretta a 350 bar e ciclo Miller, abbinato a una trasmissione a sei marce. Sulla 600 la coppia è di 205 Nm a 1.750 giri. I consumi dichiarati sono di 5,6-5,7 l/100 km, con emissioni di 129-131 g/km sulla Panda e 127-129 sulla 600.

Il mild hybrid è il compromesso migliore tra comfort e versatilità. Sulla Grande Panda il 1.2 è affiancato da una batteria al litio da 48 volt e dal cambio automatico a doppia frizione eDCT: 110 CV complessivi, di cui 100 termici e 28 elettrici, per uno 0-100 in 11,2 secondi, consumi di 5,0-5,1 l/100 km e 115-117 g/km di CO2. Anche la 600 ha il 110 CV (74 kW) con cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti e dichiara 4,8 l/100 km, ma al suo fianco c’è anche la più potente versione da 145 CV in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi.

Infine c’è l’elettrico è per una mobilità briosa a zero emissioni. La Grande Panda ha 113 CV, una batteria da 43,8 kWh e 320 km di autonomia WLTP, con consumi di 13,2-14,3 kWh/100 km e lo 0-100 in 11,0 secondi. La versione da 52,8 kWh arriva 392 km di autonomia. La 600e è ancora più brillante: 115 kW (156 CV), batteria da 54 kWh, 0-100 in 9,0 secondi, fino a 406 km e 15,3 kWh/100 km, con ricarica rapida dal 20 all’80% in 27 minuti a 100 kW. La batteria è coperta da una garanzia di otto anni.

Prezzi promozionali a partire dai 14.950 euro per la Grande Panda e 21.100 euro per la 600 nelle versioni puro benzina, da 19.050 euro e 23.600 euro per le mild hybrid, da 22.800 euro e 28.750 euro per le versioni elettriche. Ce n’è per tutti i gusti.