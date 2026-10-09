Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 9 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 9 ottobre 2026

Ariete

Quest’autunno è davvero importante per la vostra attività, affari e le iniziative che avete in mente di realizzare con gli altri, le vostre nuove collaborazioni. È questo il punto dolente sul quale oggi batte la Luna in Bilancia, segno che ha maggiore influenza sui vostri rapporti diretti con gli altri, privati e professionali. In cambiamento di fase, diventerà domani Luna nuova, confonde le idee, preme sulla vostra testa e quindi non è il giorno giusto per importanti decisioni. Stomaco.

Toro

Il vostro senso del commercio, investimenti, guadagni da vendite e acquisti, è molto sviluppato oggi grazie al sostegno del tutto inatteso della Luna passata in Bilancia, dove diventa nuova nel settore del vostro lavoro. Sono due giorni preziosi per prendere in mano almeno una delle questioni private o professionali, che si sono accumulate non tanto sulla vostra scrivania quanto nella vostra testa. Questa testa che batte continuamente su una ossessione d’amore.

Gemelli

Come un terno secco: Sole, Giove, Luna in Bilancia, segno della vostra fortuna in amore e questa volta anche in affari finanziari grazie al cambio di fase tra oggi e domani, diventerà Luna nuova di ottobre. Ricca vendemmia, non perdete tempo con lunghe e inconcludenti discussioni nell’ambito del vostro lavoro, non lasciatevi affascinare dalle parole di nessuno. Voglio ricordarvi che siete voi, maestri e padroni della parola. Stasera esprimetevi con chiarezza in amore, famiglia.

Cancro

Oggi e domani nasce Luna nuova in Bilancia, non molta amica ma in qualche modo giusta, pretende da voi sincerità e puntualità. Guardatela sul calendario, è indicata con un disco scuro, esercita influssi forti sull’uomo, animali, piante. Questa fase è indicata per cure disintossicanti, per iniziare una dieta leggera. Nella vita quotidiana rappresenta la vostra casa, famiglia, figli e genitori. Non sarete di gran compagnia in amore, ma la bella Venere vi salva con il sesso.

Leone

Che cielo! Due giorni che sono fatti per voi. Lassù qualcuno, anzi in parecchi vi amano, infatti hanno organizzato una situazione astrale che porta benessere materiale, quale sia il campo in cui lavorate. Noi auguriamo progressi e felicità che è registrata nel vostro oroscopo, però c’è un “ma”… Nemmeno voi potete sfuggire al disordine che ci circonda, che poi si riflette anche in famiglia e nel matrimonio. Visto che siete voi più saggi, lasciateli litigare tra loro… prendete un bel libro.

Vergine

Benissimo, da ogni angolazione che osserviamo: lavoro, soldi, viaggi, nuove associazioni oppure inattese offerte di lavoro. I giovani alla ricerca di un’occupazione si diano da fare sotto questa Luna nuova, due giorni in Bilancia, giusta e razionale come piace a voi. Quindi lanciatevi in una nuova impresa, ma quello che è più importante, cercate nuove persone. Il coniuge vi rimprovera poca sensibilità. Se è Ariete, Cancro o Capricorno, comprendetelo - lui ha Luna contro.

Bilancia

Astrologicamente vivrete i due giorni più importanti dell’anno, arriva Luna e domani diventa Luna nuova. Cambierà fase circondata da Giove, Marte e Urano, aspetti eccezionali per la carriera e attività finanziarie, molto buoni per eventuali ricorsi legali, possibili anche colpi di fortuna, ma non è tutto. Di fronte a voi c’è Saturno-Nettuno, aspetto insidioso per le vecchie collaborazioni e qualche volta anche per la salute, fate tutto con prudenza. Persone e parenti anziani.

Scorpione

Il grande fermento nel segno che vi precede, Bilancia, dove tra oggi e domani si forma la prima Luna nuova d’autunno, non vi tocca direttamente ma è lo stesso importantissima per la vostra futura evoluzione personale, professionale, imprenditoriale, ovviamente anche sentimentale per quelli di voi che sperano di fare la vendemmia quest’anno con un nuovo amore. Finisce un certo periodo, inizierà qualcosa di nuovo, quando questa rinnovata Luna sarà da voi, domenica.

Sagittario

Molto bene. Le forze cosmiche che governano i rapporti con persone importanti, istituzioni, tribunali, grandi o piccole società in Italia o all’estero, sono tutte a vostro favore. Questa Luna passata in Bilancia, dove domani cambia fase e diventa nuova nel settore dei grandi incontri e nuove conoscenze per il vostro segno, favorisce le iniziative con persone con cui non avete mai trattato. Se tra queste ce n’è una che vi eccita particolarmente, la potete conquistare.

Capricorno

Come annunciato all’inizio di settimana, il weekend è caratterizzato dalla Luna nuova in Bilancia, pesante quanto vogliamo ma lancia un segnale importante per quanto riguarda il futuro successo che ambite di raggiungere nel lavoro, carriera, affari. Da sola non sarebbe un problema, le difficoltà nascono dall’aspetto di contrasto con Saturno e Nettuno, che richiamano l’attenzione sui familiari e anche sulla vostra salute. Restate tranquilli fino a domenica.

Acquario

Siete protagonisti due giorni, grazie alla Luna nuova in Bilancia, che nasce nel vostro settore del lontano, se pensiamo alla lontananza fisica, ma è incisiva soprattutto per il mondo interiore e mentale. Accanto al Sole e insieme a Urano e Plutone nel vostro segno, è in grado di ribaltare una situazione professionale o privata che sembrava contraria, in un evento positivo, specie riguardo al futuro. Ci sono pianeti stressanti, curate il fisico, ma non rinunciate ai vostri sogni.

Pesci

Segnatevi le idee, i pensieri, le emozioni che farà nascere in voi questa importante fase lunare in Bilancia. È molto probabile che possiate incontrare persone che provocano in voi, sensazioni insolitamente forti, potenti. Penserete magari di non essere all’altezza di un certo lavoro, ma non è così, non avete alcun motivo per desiderare le cose che appartengono agli altri, evitate conflitti con i familiari e rendetevi conto che queste sono sensazioni del tutto passeggere.