Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 10 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 10 ottobre 2026

Ariete

Il morale ogni tanto scende a terra, avete bisogno di essere rassicurati o complimentati, ma di questi tempi non è facile per nessuno trovare approvazione immediata. Voi dovete insistere con le vostre ricerche, i vostri piani, può saltare fuori qualche nuovo fattore che aiuterà a mettere le cose a posto, specie nelle collaborazioni che più risentono del cambio della Luna nuova. Ma è proprio questa fase la vostra speranza, perché domani comincerà una nuova pagina. Dieta severa.

Toro

Questa Luna nuova, silenziosa ed equilibrata, annuncia anche a voi prossime tempeste nelle collaborazioni professionali, ma intanto vi dà la possibilità di mettere le mani avanti. Sarete abili e rapidi nel valutare le circostanze e nel cambiarle, tutto a vantaggio della vostra professione e affari. Anzi, se avete già trovato forti alleati potete ripartire oggi stesso in affari, altrimenti sarà meglio attendere il cambio della situazione astrale. Controlli medici. Un cuore pieno d’amore.

Gemelli

Per il secondo giorno consecutivo, siete voi che potete ottenere maggiori possibilità di riuscita nel settore che mette in crisi praticamente tutti: lavoro, affari, successo. Spinti verso nuovi obiettivi dalla Luna nuova in Bilancia, nel pomeriggio vi sentirete come nuovi, così forte sarà l’energia fisica e mentale che vi renderà più arditi anche nelle conquiste sentimentali. Il vostro cuore non è per niente autunnale, sembra un giardino zoologico con tante farfalle nello stomaco.

Cancro

Una cosa riuscirà di sicuro: farete arrabbiare gli altri. È colpa di questa Luna nuova, per il secondo giorno in Bilancia (famiglia, salute) che provoca agitazione e instabilità, ma nulla che possa compromettere l’esito finale delle vostre iniziative pratiche. Questi intoppi anzi sono utili perché impediscono di prendere decisioni frettolose. È stata proprio la fretta degli ultimi giorni la causa di qualche mancato successo. Ora rilassatevi, parte un altro giro delle stelle più benefico.

Leone

Ottobre è sempre stato portatore di nuove emozioni nella vita familiare e sentimentale, ma vi ha portato anche nuovi affari e nuovi impegni professionali. Così sarà anche con questa potente Luna nuova in Bilancia, che simboleggia la punta massima dell’autunno e quest’anno socializza con Giove e Marte nel vostro segno. Aspetto bellicoso per gli altri, pronto per avviare nuove battaglie, ma in pochi possono vincervi. Tuttavia, un galletto che si crede aquila, canta a squarciagola contro di voi.

Vergine

Diluvio sotto la Luna nuova di ottobre, aspre contestazioni con le persone vicine ma voi sempre vincenti, sono cose che non vi riguardano e quindi non lasciatevi condizionare. Nemmeno in amore, perché in questo momento vivete qualche incertezza interiore, approfondite la conoscenza delle nuove persone, sono aperte le porte di nuovi ambienti. Facilitazioni con le questioni scritte, rinnovi contrattuali. Domani inizia la pioggia benefica di Venere nello Scorpione.

Bilancia

Capodanno lunare. Alle ore 15:51 nasce nel segno Luna nuova, evento che succede una volta all’anno e per questo è definito come “nuovo inizio dell’anno lunare “. Un invito all’azione a tutti gli appartenenti del segno, ma anche agli altri segni se dovessero avere ascendente in Bilancia. Ci sono parecchie cose personali, nel lavoro e nella vita affettiva da mettere a posto, altre da eliminare definitivamente, nuove da trovare. Così nascerà una fase esistenziale nuova, a partire dall’amore e famiglia.

Scorpione

“Che sarà della mia vita, chi lo sa…” Ricordate la canzone dei Ricchi e Poveri? Diciamo che sotto questa prima Luna nuova dell’autunno, che anche nel vostro caso come per la Bilancia, chiude un periodo della vostra vita e già domani potrebbe iniziare un nuovo capitolo, inaugurato da questa Luna nel vostro segno. Come vi sentite? Un po’ ricchi, un po’ poveri, dice Marte contrario al segno. Il messaggio è: creatività, fatica, ripresa. Vogliatevi bene.

Sagittario

Dopo 12 anni, la prima Luna nuova d’autunno, in Bilancia, nel vostro caso è sostenuta da Saturno, Marte e Giove in posizione ottimale, amore e fortuna per voi. Volendo potete iniziare una nuova vita oggi stesso, un colpo di spugna e via! Cosa c’è di tanto personale che non potete rivelare nemmeno agli amici? Intendiamo amici veri, quelli di sempre e i nuovi che porterà Luna nel vostro segno tra il 14 e il 16. Se c’è ancora qualche barriera davanti, la dovete superare da soli.

Capricorno

Situazione astrale molto simile a quella dello Scorpione, anche voi state conducendo una dura lotta per il successo e dovete concentrarvi e scontrarvi ogni giorno con persone che annotano e ricordano solo le vostre eventuali mancanze. Sono le regole del mercato, imposte probabilmente da un qualche Capricorno, ma dopo questa Luna nuova nel campo del successo, avrete occasioni di rivincita. Oggi la cosa più importante è la salute e un’attenta presenza in casa.

Acquario

Follemente innamorati e gelosi anche delle amicizie, oppure freddamente distaccati. Il vostro segno è da sempre un’incognita dello zodiaco, ma il vostro bisogno di nascondere sentimenti ed emozioni vi rende affascinanti, quando non esagerate. Prendete fiato per un attimo, poi lanciatevi in una nuova impresa professionale o domestica, sfruttando la benevolenza della Luna nuova in magnifico contatto con il vostro Plutone - rinnovamento totale, se volete.

Pesci

Luna nuova, nasce in un punto particolare del vostro oroscopo, la Bilancia governa infatti i vostri pensieri e desideri nascosti, ma poi fa intravedere anche la possibilità di realizzarli. Oggi avete idee chiare su ciò che fate e sui traguardi che volete raggiungere, chiarezza nelle idee che vi fanno sentire forti, sostenuti da molte stelle in aspetto favorevole, vi avvicinano al traguardo desiderato. Senza esagerare, parlando di fortuna, confermiamo che siete voi ad avere le maggiori possibilità.