La vignetta

Il Tempo di Osho, pesci in faccia tra Ranucci e Mottola (sulle cifre de Il Tempo)

La vignetta di giovedì 1 ottobre

di Osho
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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo. Volano gli stracci nella redazione di Report. Dopo le voci sulle fazioni separate a Via Teulada e dopo gli attacchi di Mottola a Ranucci, Sigfrido scatena la faida sparando a palle incatenate sull’inviato e contestandogli il super stipendio da 330mila euro svelato il 17 agosto dal nostro giornale (precisando la differenza tra lordo e netto e alcuni costi a carico dei giornalisti). Allora Sigfrido protestò. Oggi di fatto conferma tutto.

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