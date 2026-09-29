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Il Tempo di Osho, “effetto Eni” sulla benzina. E pure Q8 mette il tetto

La vignetta di martedì 29 settembre

di Osho
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La vignetta di Osho su Il Tempo di oggi, martedì 29 settembre 2026. Dopo il price cap di Eni (benzina a max 1,99 €/l e gasolio a 2,19 €/l dal 28 settembre) e l’adesione progressiva di IP, anche Q8 ha annunciato un tetto ai prezzi dei carburanti. La misura scatterà dal 1° ottobre e interesserà circa 2.600 impianti. Con le tre compagnie si arriva a quasi 10mila distributori, circa la metà della rete italiana. L’effetto sulle medie nazionali è ancora contenuto, ma i primi cali si vedono soprattutto in autostrada e nelle zone a maggiore presenza Eni.

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