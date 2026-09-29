Il Tempo di Osho, “effetto Eni” sulla benzina. E pure Q8 mette il tetto

La vignetta

La vignetta di martedì 29 settembre

La vignetta di Osho su Il Tempo di oggi, martedì 29 settembre 2026. Dopo il price cap di Eni (benzina a max 1,99 €/l e gasolio a 2,19 €/l dal 28 settembre) e l’adesione progressiva di IP, anche Q8 ha annunciato un tetto ai prezzi dei carburanti. La misura scatterà dal 1° ottobre e interesserà circa 2.600 impianti. Con le tre compagnie si arriva a quasi 10mila distributori, circa la metà della rete italiana. L’effetto sulle medie nazionali è ancora contenuto, ma i primi cali si vedono soprattutto in autostrada e nelle zone a maggiore presenza Eni.