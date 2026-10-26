La vignetta

Il Tempo di Osho, allarme finti tonti. Compagni, Youssef Siher è uno di voi

La vignetta di lunedì 26 ottobre

di Osho
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La vignetta di Osho su Il Tempo di oggi, lunedì 26 ottobre 2026. Youssef Siher, «mente» del movimento 17 ottobre, è in carcere. Nel suo telefono la mappa delle piazze dove intendeva indirizzare le violenze. Per il pm ha creato uno stato di intimidazione nella popolazione. Indagata pure la moglie. Gli inquirenti intendono anche chiarire i legami con finanziatori di Hamas. Nel frattempo Il Fatto Quotidiano e Il Foglio, giornali in cui ha scritto, prendono le distanze da Siher. Così anche l’Ispi dove il giovane fece uno stage nel 2024. La sinistra invece è troppo presa dalle questioni interne per occuparsi della cronaca.

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