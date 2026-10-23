La vignetta

Il Tempo di Osho, il buco nell’acqua di Bonelli e Fratoianni

La vignetta di venerdì 23 ottobre

di Osho
Segui Il Tempo su Google DiscoverScegli Il Tempo come fonte preferita

La vignetta di Osho su Il Tempo di oggi, venerdì 23 ottobre 2026. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni contestati in Irpinia dagli autotrasportatori durante un incontro sul caro-carburanti. I leader di Avs, arrivati ad Avellino per esprimere solidarietà alla categoria, si sono sentiti rispondere dai camionisti: «Voi siete stati per anni al governo e la situazione è sempre la stessa». Il botta e risposta è stato accompagnato dagli applausi dei presenti. Nel tentativo di spiegare da cosa nasca la crisi, Bonelli ha chiamato in causa anche l’Ucraina e i bombardamenti sulle raffinerie russe. Ma le sue argomentazioni non hanno convinto i lavoratori, che chiedono risposte concrete per poter tornare a lavorare. Un vero flop per il duo di Avs.

Argomenti
OshoIl Tempo Di Osho

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.