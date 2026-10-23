Il Tempo di Osho, il buco nell’acqua di Bonelli e Fratoianni

La vignetta

La vignetta di venerdì 23 ottobre

La vignetta di Osho su Il Tempo di oggi, venerdì 23 ottobre 2026. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni contestati in Irpinia dagli autotrasportatori durante un incontro sul caro-carburanti. I leader di Avs, arrivati ad Avellino per esprimere solidarietà alla categoria, si sono sentiti rispondere dai camionisti: «Voi siete stati per anni al governo e la situazione è sempre la stessa». Il botta e risposta è stato accompagnato dagli applausi dei presenti. Nel tentativo di spiegare da cosa nasca la crisi, Bonelli ha chiamato in causa anche l’Ucraina e i bombardamenti sulle raffinerie russe. Ma le sue argomentazioni non hanno convinto i lavoratori, che chiedono risposte concrete per poter tornare a lavorare. Un vero flop per il duo di Avs.