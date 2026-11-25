Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, EUR SpA aderisce alle iniziative di sensibilizzazione su un tema che interpella profondamente le coscienze. La violenza contro le donne è un crimine grave e odioso, che tutti siamo chiamati a contrastare.

Dalle 17:00 fino all’alba, La Nuvola, progettata da Massimiliano Fuksas, si illuminerà di rosso. Il gesto vuole ricordare a chi attraversa il quartiere EUR che la violenza sulle donne riguarda l’intera comunità; ignorarla o minimizzarla significa contribuire a perpetuarla.

Violenza e discriminazione possono manifestarsi anche nei comportamenti quotidiani e in retaggi culturali spesso sottovalutati, ma non per questo meno pericolosi.

“Con l’illuminazione della Nuvola vogliamo che uno dei simboli di Roma, si accenda come un ‘faro rosso’ per ricordare a tutti la necessità di contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. Vogliamo anche ricordare a chi la vedrà che nessuna violenza, fisica o psicologica, può essere consentita o accettata. Una società più giusta, libera da questo male, si costruisce attraverso la responsabilità di ciascuno: nelle parole e nei gesti di ogni giorno e nell’impegno a lasciare alle generazioni future un mondo migliore”, hanno dichiarato Enrico Gasbarra e Claudio Carserà, Presidente e Amministratore delegato di EUR SpA.