Nei faldoni dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, la storia della Liberazione italiana non ammette riletture di convenienza. La vasta rete degli istituti storici della Resistenza, che opera con capillarità grazie a 67 sedi associate e 12 affiliate, conserva dal 1948 gli archivi ufficiali delle brigate partigiane e le preziose carte del Comitato di Liberazione Nazionale.

Questi documenti, composti da dispacci, diari di campo e ordini operativi, tracciano con precisione chirurgica chi ha combattuto, dove è caduto e sotto quale bandiera. Negli scaffali dell’Istituto, il termine “Resistenza” possiede un peso specifico inequivocabile, saldamente ancorato al fango e al sangue del fronte bellico italiano.

Eppure, osservando le concitate dinamiche che infiammano i cortei del 25 aprile, si assiste in diretta a un esproprio semantico intollerabile. La memoria storica, terreno civile misurabile sui documenti, viene piegata e strattonata per espellere fisicamente chi quella libertà ha contribuito a conquistarla, per cederla fittiziamente a eventi distanti nello spazio e nel tempo.

I volontari con la Stella di David e la trincea romagnola

Per misurare l’effettiva portata di questa distorsione metodologica, bisogna riaprire i rigidi registri militari del 1945. L’apporto bellico della Brigata Ebraica alla complessa campagna d’Italia non costituisce affatto una nota a margine, bensì un inoppugnabile fatto d’arme documentato.

Costituita formalmente e approvata da Winston Churchill nelle fasi cruciali del 1944, la Brigata contava circa 5.000 volontari ebrei, regolarmente inquadrati nell’organico della gloriosa Ottava Armata britannica. Dal 3 marzo 1945, questi coraggiosi uomini vennero schierati senza indugi in prima linea nella complessa orografia della Romagna, affrontando violenti scontri a fuoco nei settori operativi attorno a Faenza e lungo la strategica e insidiosa linea del fiume Senio.

In appena 54 giorni di cruenti e ininterrotti combattimenti, il corpo di spedizione lasciò sul campo di battaglia ben 51 caduti. È un durissimo tributo di sangue che ha garantito alla Brigata il diritto inalienabile di sfilare ogni 25 aprile, celebrando a pieno titolo una Liberazione che ha contribuito materialmente a forgiare. Tuttavia, questo inviolabile diritto storico si è scontrato con le derive estremistiche della piazza milanese.

La forte tensione si è tramutata in un’aggressione fisica in piena regola quando, come ricorda accuratamente Il Post ripercorrendo la genesi e la storia della Brigata Ebraica, durante le celebrazioni del 25 aprile 2024 in Piazza Duomo un gruppo composto da circa dieci giovani ha attaccato dall’esterno lo spezzone di corteo, ferendo lievemente al braccio un manifestante con un coltello e portando alla denuncia di nove persone all’autorità giudiziaria.

L’inversione semantica e i nuovi vocabolari della piazza

L’assalto del 2024 ha agito da preludio a un’offensiva ideologica strutturata, mirata a scardinare il vocabolario della Liberazione. L’anno successivo, il clima di ostilità è divenuto asfissiante. La parola “Resistenza”, documentata nei diari del CLN conservati dalla rete Parri, è stata deliberatamente scippata al contesto del 1945 per essere sovrapposta agli scenari mediorientali. Le avvisaglie di questa mutazione della ricorrenza democratica sono state registrate con puntualità da Il Foglio, che alla vigilia del 25 aprile 2025 ha riportato come i Giovani Palestinesi abbiano etichettato come “assassini” i membri della Brigata, affiancando lo storico motto “Ora e sempre resistenza” allo slogan “il 7 ottobre non è una ricorrenza”. Equiparare il brutale massacro di civili alla lotta partigiana costituisce un’acrobatica inversione di senso che svuota la data fondativa della Repubblica della sua sostanza.

In questo quadro complesso, è doveroso evitare generalizzazioni strumentali contro l’ANPI o la memoria partigiana nel suo insieme. Va registrato, inoltre, che un gruppo ebraico antirazzista ha potuto sfilare nel medesimo corteo in totale tranquillità, dimostrando che l’ostilità della piazza milanese è spesso selettiva.

Per la precisione, va ricordato che le tensioni non hanno sempre visto la Brigata in una posizione meramente passiva: durante le manifestazioni romane del 2024, infatti, alcuni dei suoi membri sono stati accusati di aver lanciato sassi e petardi contro i protestanti.

Red. (IT )

L’espulsione forzata e il paradosso della memoria riscritta

Il punto di non ritorno di questa escalation si è consumato definitivamente nel 2026, cristallizzando un doloroso paradosso istituzionale. Chi aveva eroicamente combattuto per liberare le piazze italiane dall’occupazione nazifascista si è ritrovato fisicamente espulso da quelle stesse strade liberate. Nel capoluogo lombardo, la sfilata si è tramutata in un calvario per il contingente ebraico, bersagliato da un’intimidazione verbale incessante e organizzata. Per circa un’ora di estenuante percorso, i manifestanti hanno subito slogan mirati e inaccettabili; l’ex parlamentare Emanuele Fiano ha denunciato pubblicamente l’inquietante ritornello “saponette mancate”, un insulto intollerabile che attinge a piene mani dal vocabolario dell’antisemitismo più mortifero e abominevole.

L’esito di questa tesa mattinata è amaro e storicamente inedito per il nostro Paese. Come testimonia Il Post, nel corso del 25 aprile 2026 la polizia ha dovuto scortare tempestivamente il gruppo della Brigata Ebraica fuori dal corteo di Milano per stringenti motivi di sicurezza, un fatto ritenuto gravissimo se si considera che, persino negli anni precedenti segnati da contestazioni, lo spezzone era quantomeno riuscito a terminare il percorso stabilito. L’allontanamento coatto, deciso per motivi di sicurezza, ha suscitato reazioni istituzionali compatte e trasversali.

La rimozione forzata della Brigata dalle strade milanesi rappresenta il triste epilogo di una palese operazione di editing ideologico. La storia documentata e verificabile, difesa con rigore accademico dalle carte dell’Istituto Parri, ci ricorda che la Brigata Ebraica si è guadagnata il suo posto nel 25 aprile combattendo sanguinosamente sul durissimo fronte del Senio nel 1945.

Un corteo che oggi decide arbitrariamente di espellere chi ha materialmente affrontato i nazifascisti sul campo di battaglia, per mettersi a scandire la parola “resistenza” inneggiando al mortale attacco del 7 ottobre, non sta affatto difendendo i valori intrinseci della Liberazione, ma li sta capziosamente riscrivendo da zero. L’appropriazione indebita di quel prezioso vocabolario, sottratto agli archivi del CLN per giustificare azioni del tutto estranee ai principi costituzionali italiani, certifica uno strappo profondissimo, trasformando il giorno della libertà nel palcoscenico di una rimozione drammaticamente colpevole.