A poche settimane dal Natale, molte aziende si chiedono cosa mettere sotto l’albero dei dipendenti: il cesto di sempre o qualcosa di più utile? Sempre più imprese scelgono di regalare buoni acquisto ai dipendenti, e non per moda. I fringe benefit pesano ormai il 55,1% del welfare aziendale, contro il 16,2% del 2017, secondo l’Osservatorio Welfare 2026 di Edenred Italia. Nelle PMI l’erogazione media per dipendente è passata da 90 euro nel 2024 a 170 nel 2025, secondo l’Osservatorio Amilon. Prima di fare gli ordini, però, c’è una regola fiscale da conoscere.

Per il fisco il regalo di Natale è un fringe benefit

Il cesto natalizio, la bottiglia, il buono: per chi li riceve sono tutti retribuzione in natura. Per l’azienda il costo è una spesa per prestazioni di lavoro e si deduce (art. 95 TUIR). Per il dipendente il valore non concorre al reddito entro la soglia dei fringe benefit, che nel 2026 è di 1.000 euro l’anno, o 2.000 se ha figli fiscalmente a carico.

Il punto che sfugge a molti è che la soglia è una sola per tutti i benefit dell’anno. Il regalo di dicembre va sommato ai buoni spesa, ai buoni carburante e ai rimborsi già erogati nei mesi precedenti.

Attenzione: la soglia è secca

Superare il limite costa più di quanto sembri. Se il totale è anche di poco sopra la soglia, si tassa l’intero importo e non soltanto l’eccedenza.

Un esempio. Un dipendente senza figli ha ricevuto durante l’anno 700 euro tra buoni spesa e utenze rimborsate. A dicembre l’azienda aggiunge un cesto natalizio da 350 euro. Il totale è 1.050 euro: il limite è superato di 50 euro e diventano imponibili tutti i 1.050 euro.

Panettone o buono: cosa cambia davvero

Sul piano fiscale nulla: il cesto e il buono rientrano nello stesso limite. La differenza sta nel resto, e qui il buono ha qualche vantaggio concreto.

Libertà di scelta. Ognuno spende dove preferisce e compra ciò che gli serve, invece di ricevere un prodotto uguale per tutti.

Ognuno spende dove preferisce e compra ciò che gli serve, invece di ricevere un prodotto uguale per tutti. Nessuna logistica. Un buono digitale non va acquistato, confezionato e spedito a sedi diverse. Arriva anche a chi lavora da remoto.

Un buono digitale non va acquistato, confezionato e spedito a sedi diverse. Arriva anche a chi lavora da remoto. Valore certo. Un buono ha un importo nominale preciso, quindi è facile da registrare e da sommare agli altri benefit per controllare la soglia.

Il cesto resta un gesto simbolico e immediato, e nulla vieta di abbinarlo a un buono di importo più contenuto. La scelta dipende da cosa si vuole comunicare ai dipendenti.

Quanto si può regalare senza tasse

Dipendente Limite complessivo annuo Senza figli fiscalmente a carico 1.000 euro Con figli fiscalmente a carico (dichiarazione al datore con i codici fiscali) 2.000 euro

Nel limite rientrano buoni, cesti, utenze domestiche, affitto e interessi sul mutuo rimborsati dall’azienda. Il valore del buono deve essere nominativo e non monetizzabile.

E per clienti e fornitori?

Per i regali a clienti e fornitori le regole sono diverse. Gli omaggi di valore unitario fino a 50 euro sono deducibili per intero e l’IVA è detraibile. Sopra i 50 euro il costo rientra tra le spese di rappresentanza, deducibili entro un plafond calcolato sui ricavi. Dal 2025 il pagamento deve essere tracciabile.

Come organizzarsi in quattro mosse

Fare il punto sui benefit già erogati. Dipendente per dipendente, per sapere quanto spazio resta sotto la soglia. Raccogliere la dichiarazione sui figli a carico. Serve per chi può arrivare a 2.000 euro. Scegliere il formato. Per sedi diverse o lavoro da remoto, un buono digitale evita la logistica. Guardare il calendario. Vale il principio di cassa allargata: i valori corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo si considerano percepiti nell’anno precedente. Un regalo consegnato il 5 gennaio conta quindi nel limite dell’anno appena chiuso.

In sintesi

Il buono non batte il panettone sul piano fiscale, dove i due sono equivalenti. Lo batte su scelta, praticità e controllo della soglia. L’importante, in entrambi i casi, è fare i conti prima di ordinare.