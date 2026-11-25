A poche settimane dal Natale, molte aziende si chiedono cosa mettere sotto l’albero dei dipendenti: il cesto di sempre o qualcosa di più utile? Sempre più imprese scelgono di regalare buoni acquisto ai dipendenti, e non per moda. I fringe benefit pesano ormai il 55,1% del welfare aziendale, contro il 16,2% del 2017, secondo l’Osservatorio Welfare 2026 di Edenred Italia. Nelle PMI l’erogazione media per dipendente è passata da 90 euro nel 2024 a 170 nel 2025, secondo l’Osservatorio Amilon. Prima di fare gli ordini, però, c’è una regola fiscale da conoscere.
Per il fisco il regalo di Natale è un fringe benefit
Il cesto natalizio, la bottiglia, il buono: per chi li riceve sono tutti retribuzione in natura. Per l’azienda il costo è una spesa per prestazioni di lavoro e si deduce (art. 95 TUIR). Per il dipendente il valore non concorre al reddito entro la soglia dei fringe benefit, che nel 2026 è di 1.000 euro l’anno, o 2.000 se ha figli fiscalmente a carico.
Il punto che sfugge a molti è che la soglia è una sola per tutti i benefit dell’anno. Il regalo di dicembre va sommato ai buoni spesa, ai buoni carburante e ai rimborsi già erogati nei mesi precedenti.
Attenzione: la soglia è secca
Superare il limite costa più di quanto sembri. Se il totale è anche di poco sopra la soglia, si tassa l’intero importo e non soltanto l’eccedenza.
Un esempio. Un dipendente senza figli ha ricevuto durante l’anno 700 euro tra buoni spesa e utenze rimborsate. A dicembre l’azienda aggiunge un cesto natalizio da 350 euro. Il totale è 1.050 euro: il limite è superato di 50 euro e diventano imponibili tutti i 1.050 euro.
Panettone o buono: cosa cambia davvero
Sul piano fiscale nulla: il cesto e il buono rientrano nello stesso limite. La differenza sta nel resto, e qui il buono ha qualche vantaggio concreto.
- Libertà di scelta. Ognuno spende dove preferisce e compra ciò che gli serve, invece di ricevere un prodotto uguale per tutti.
- Nessuna logistica. Un buono digitale non va acquistato, confezionato e spedito a sedi diverse. Arriva anche a chi lavora da remoto.
- Valore certo. Un buono ha un importo nominale preciso, quindi è facile da registrare e da sommare agli altri benefit per controllare la soglia.
Il cesto resta un gesto simbolico e immediato, e nulla vieta di abbinarlo a un buono di importo più contenuto. La scelta dipende da cosa si vuole comunicare ai dipendenti.
Quanto si può regalare senza tasse
|Dipendente
|Limite complessivo annuo
|Senza figli fiscalmente a carico
|1.000 euro
|Con figli fiscalmente a carico (dichiarazione al datore con i codici fiscali)
|2.000 euro
Nel limite rientrano buoni, cesti, utenze domestiche, affitto e interessi sul mutuo rimborsati dall’azienda. Il valore del buono deve essere nominativo e non monetizzabile.
E per clienti e fornitori?
Per i regali a clienti e fornitori le regole sono diverse. Gli omaggi di valore unitario fino a 50 euro sono deducibili per intero e l’IVA è detraibile. Sopra i 50 euro il costo rientra tra le spese di rappresentanza, deducibili entro un plafond calcolato sui ricavi. Dal 2025 il pagamento deve essere tracciabile.
Come organizzarsi in quattro mosse
- Fare il punto sui benefit già erogati. Dipendente per dipendente, per sapere quanto spazio resta sotto la soglia.
- Raccogliere la dichiarazione sui figli a carico. Serve per chi può arrivare a 2.000 euro.
- Scegliere il formato. Per sedi diverse o lavoro da remoto, un buono digitale evita la logistica.
- Guardare il calendario. Vale il principio di cassa allargata: i valori corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo si considerano percepiti nell’anno precedente. Un regalo consegnato il 5 gennaio conta quindi nel limite dell’anno appena chiuso.
In sintesi
Il buono non batte il panettone sul piano fiscale, dove i due sono equivalenti. Lo batte su scelta, praticità e controllo della soglia. L’importante, in entrambi i casi, è fare i conti prima di ordinare.