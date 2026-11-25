Dai primi solleciti al rischio di pignoramento: cosa accade quando si rimanda.

Oltre sei italiani adulti su dieci hanno almeno un finanziamento in corso. Lo rileva CRIF, società specializzata nelle informazioni creditizie, che nel primo semestre del 2026 ha registrato anche un aumento del 4% del debito medio ancora da rimborsare. Il credito fa parte della vita quotidiana; il problema comincia quando le rate non sono più sostenibili. E, a volte, queste situazioni si aggravano per una ragione meno evidente della mancanza di denaro: non sapere quale sia la prima mossa da fare, aspettando un ipotetico momento migliore.

Una telefonata di recupero crediti non è come un pignoramento del giudice, è una richiesta di pagamento e non significa che ogni somma sia corretta. Nell’esperienza dei professionisti di Soluzione Debiti 24 (SD24), specializzati nell’assistenza a famiglie e imprese indebitate, è proprio la mancata conoscenza di queste differenze a poter compromettere le possibilità di intervento. Per capire come affrontare una posizione debitoria, la prima verifica non è soltanto «quanto devo?», ma anche «a chi, per quale motivo e a che punto è la procedura?».

red (IT )

Si pensi a una persona che riceve un decreto ingiuntivo, cioè un ordine di pagamento del giudice, per una somma che ritiene in parte già versata. Rivolgendosi tempestivamente a un legale può verificare i pagamenti e valutare un’opposizione per risolvere tutto in poco tempo. Lasciar trascorrere del tempo può invece rendere molto più difficile contestare quella richiesta. La cifra non è cambiata, ma le possibilità di difesa, scaduti determinati termini per legge, sì!

E se il debito fosse corretto, ma impossibile da pagare per intero? In quel caso la strada non è necessariamente una causa. Una trattativa può portare a rate più sostenibili oppure, se il creditore accetta, a un saldo e stralcio, un accordo per chiudere il debito versando meno di quanto richiesto. Prima che si arrivi al pignoramento c’è spesso più spazio per negoziare; dopo, l’accordo può essere ancora possibile, ma vanno considerati anche costi, vincoli e scadenze della procedura.

Sono differenze che richiedono competenze specifiche. Lo studio legale specializzato di SD24 parte proprio dall’esame degli atti e della storia del debito per distinguere ciò che può essere contestato da ciò che può essere negoziato, valutando gli strumenti previsti dalla legge. Un’attività che riguarda anche le imprese con debiti pregressi e le persone già interessate da pignoramenti o procedure esecutive. Arrivare tardi non significa essere senza soluzioni, ma può significare avere meno strade tra cui scegliere.

È questo il messaggio che Soluzione Debiti24 vuole portare ai cittadini: quando si riceve una richiesta di pagamento, il primo passo non è necessariamente trovare subito tutto il denaro, ma comprendere con professionisti qualificati quali possibilità siano realmente disponibili. Il costo dell’attesa non si misura soltanto negli interessi o nelle spese aggiuntive: può essere il prezzo di un’opportunità perduta senza averla mai conosciuta.