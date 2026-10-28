Violenza di genere, presentato al MIM uno studio sui fattori sociali

Al Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza della Sottosegretaria Paola Frassinetti, l’Associazione Consiglio per la parità di genere, fondata dall’Avvocato Anna Limpido, ha presentato un lavoro universitario sui parametri che incidono sui casi.

Alla presenza di tantissimi studenti dei licei romani sono stati illustrati i dati su casi di violenza, analizzati per regione, con gli indici di valutazione dei fattori economici, sociali e psicosociali. Fra i relatori, oltre alla presidente Anna Limpido, anche la dottoressa Dalila Aprile curatrice dello studio, lo psicoterapeuta Stefano Callipo e l’avvocato Cinzia Capone, vicepresidente dell’Associazione e nota esperta di codice rosso e tutela delle donne. Per Paola Frassinetti “questa è la formazione che va fatta e sostenuta nelle scuole. Auspico che possa coinvolgere anche le scuole medie perché già in quell’età è importante affrontare questi temi”.

“Questo convegno apre il tour formativo che proseguiremo in varie regioni d’Italia nei prossimi mesi, tradizionalmente legato alla giornata contro la violenza sulle donne” – ha aggiunto la Presidente Anna Limpido. - A moderare i lavori è stata la giornalista del Tg2 Silvia Squizzato che da sempre segue la tematica.