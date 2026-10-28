Direzione Investigativa Antimafia, la cerimonia a Roma per il 35° anniversario | Diretta video

Giovedì 29 ottobre, presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, alle ore 10, alla presenza della Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, On. Chiara Colosimo, del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Giovanni Melillo, del Ministro dell’Interno, On. Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, si terrà la cerimonia celebrativa del 35° anniversario dell’istituzione della Direzione Investigativa Antimafia.
L’evento, condotto dalla giornalista Laura Chimenti, ripercorrerà i momenti più significativi dei 35 anni di attività operativa dell’organismo investigativo interforze. La diretta video: