La terza edizione di TALK&IN ed ESG Rewards si è conclusa nella città più resiliente del mondo, Venezia, nell’incantata cornice del Teatro La Fenice, coinvolgendo oltre 100 imprese di settori strategici. Un confronto che ha riunito banche come Banca Generali, società di consulenza come EY, confidi come Finergis, associazioni come CNA e Confindustria, il sistema camerale con Unioncamere, l’Università Ca’ Foscari Venezia e la Fondazione Grins. Il periodo è sfidante, conoscere per agire bene è stato il filo conduttore della due giorni. Nove approfondimenti settoriali, dall’automotive all’alimentare, dai fertilizzanti alla moda, dalla plastica alla carta, dalla chimica all’energia, fino all’high tech con un unico obiettivo: comprendere lo stato reale dei settori e arrivare ad azioni mirate super partes. Ci vuole conoscenza, meglio sistemica: stiamo tutti uscendo dalla comfort zone della globalizzazione che ha spinto tanto e ora presenta i conti. Dall’automotive emerge che ci vuole più attenzione sul lungo periodo e meno sul breve nella governance. Il tema costi energia tocca tutti come ha detto il Presidente di Assofond presente all’evento ma anche Tommaso De Luca di Lucart: la stabilità dei prezzi è il primo passo a cui deve seguire garanzia di approvvigionamento accompagnata da una più elevata considerazione di tutte le fonti. Non è più accettabile il tempo delle tifoserie sui vettori energetici anche perché come ha rimarcato l’Ingegner Reggiani che ha portato esempi concreti c’è stata tanta distrazione sul tema e si è perso di vista il vero valore dell’efficientamento. E l’AD di Vailant Italia ha trovato terreno fertile per attirare l’attenzione sull’housing dove oggi abbiamo tecnologie che permettono risparmi di consumo e quindi economici, tra l’altro grazie a investimenti industriali europei molto cospicui. Nella sezione TALK&IN è stato davvero un gioco del domino multisettoriale e ha evidenziato come una conoscenza sistemica condivisa sia un vero asso nella manica. «Si governa solo ciò che si conosce e si comprende», ha ricordato Monica Billio, ordinaria di econometria all’Università Ca’ Foscari di Venezia, motore di questo evento che sarebbe più corretto chiamare per quello che è stato, un congresso ragionato multisettore. Dall’intelligenza artificiale digitale e fisica alla finanza sostenibile, TALK&IN ed ESG Rewards hanno messo a frutto esperienze e competenze sviluppate in progetti finanziati dalla Commissione europea. Le valorizza anche l’iniziativa «Finanza sostenibile per le PMI», nella quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è impegnato in un’azione di sistema che coinvolge anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Unioncamere e le Università Ca’ Foscari Venezia e di Torino. In un mondo sempre più sfidante, veloce e competitivo, la conoscenza sistemica serve a compiere i passi giusti su terreni solidi. Lo dice il titolo di questa terza edizione, «Il futuro non si subisce, si governa»: governare con la conoscenza e facendo davvero sistema. Oggi più che mai l’Italia non può permettersi che la frammentazione limiti la capacità di agire. Vale anche per l’Europa, che deve fare più squadra. L’evento si è concluso con la premiazione di dieci aziende di ogni tipologia e dimensione che hanno ricevuto gli ESG Rewards 2026 per la qualità della loro governance: Enilive, FatiGroup, Stemma, Tisi, Latteria Montello, San Marco Group, GuidarePilotare, VLM Lavorazioni Meccaniche, Tecnoplastic e Tocio Bread.