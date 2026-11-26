Solo il 40% ha un piano di successione, secondo un’indagine TEHA. Con Diadema Capital, istituzioni, Borsa, università e aziende a confronto su governance, competenze e aggregazioni

Tra il 2025 e il 2034 le aziende familiari italiane con oltre 20 milioni di ricavi affronteranno più di 4.000 passaggi generazionali, contro i 1.944 del periodo 2010-2024, secondo le stime dell’Osservatorio AUB (AIDAF – UniCredit – Bocconi). Da questi numeri è partito “Governance Complexity Competence – Leading generational change in complexity”, l’incontro pubblico che Aisem, l’associazione federata Anima Confindustria dei costruttori di sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione, ha promosso oggi in collaborazione con Diadema Capital, ideato da Isabella Selmin.

La preparazione è in ritardo. In un’indagine riportata nel rapporto “Radici nel futuro 2026” di TEHA Group, solo il 40% delle imprese familiari dichiara di avere un piano di successione per i ruoli di vertice. Uno studio di ricercatori della Banca d’Italia (Questioni di Economia e Finanza n. 1068) rileva inoltre che il 72% delle società di capitali italiane è a proprietà familiare, che più di una su cinque ha almeno un socio con 65 anni o più e che l’ingresso di soci esterni si accompagna a una crescita dell’occupazione di oltre il 5% in tre anni.

«Il passaggio generazionale è un momento decisivo nella vita di un’impresa e non può essere affrontato soltanto quando la successione diventa imminente», ha dichiarato Massimiliano Bariola, presidente di Aisem. «Una governance strutturata, l’apertura a competenze esterne e la capacità di valutare percorsi di aggregazione possono rappresentare strumenti importanti nel momento di transizione».

Al centro del confronto, l’idea che la continuità di un’impresa non si esaurisca nel trasferimento della proprietà, ma coinvolga governance, organizzazione e competenze. Dopo i saluti di Massimiliano Bariola, di Federico Eichberg, capo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e di Sebastiano Leo, assessore al Bilancio della Regione Puglia, alla tavola rotonda sono intervenuti Patrizia Celia (Borsa Italiana – Euronext Group), Angelica Donati (Donati S.p.A.), Alberto Antonietti (Assoconsult), Gianluca Giordano (Piccola Industria Confindustria), Cristina Galgano (Gruppo Galgano), Gabriele Arcidiacono (Università Guglielmo Marconi), Mario Guagliano (Politecnico di Milano) e Lorenzo Amosso (SACMA S.p.A. e capogruppo Scaffalature CISI di Aisem).