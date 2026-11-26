Abbattere le barriere di ingresso nel mercato della telefonia mobile e sfruttare il potenziale delle reti di telecomunicazione per contrastare le frodi informatiche. Sono le nuove frontiere del mercato wholesale al centro della tappa conclusiva dell’OpNet Wholesale Castle Tour 2026, che ieri ha riunito a Villa Tuscolana, a Frascati, alcuni dei principali protagonisti del settore delle telecomunicazioni italiano. Dopo Varese e Bevilacqua, l’appuntamento romano ha approfondito le prospettive di sviluppo di un comparto in cui la crescente domanda di servizi digitali apre nuove opportunità di business anche per le imprese tradizionalmente estranee al settore. Tra le principali novità presentate figura WholeBox, la piattaforma digitale di OpNet, società wholesale del gruppo WindTre, sviluppata in collaborazione con Cisco e Qvantel per consentire alle aziende di entrare nel mercato della telefonia mobile con un proprio marchio. Il progetto mette a disposizione dei partner le infrastrutture e gli strumenti necessari a gestire autonomamente la propria offerta commerciale. «È un mercato complesso, che in questo momento presenta ancora grandissime opportunità. Stanno entrando nuovi player che arrivano da mercati adiacenti», spiega Gabriella Mauro, Head of Communication & Customer Value di OpNet. «L’obiettivo di fondo è quello di ridurre le barriere d’ingresso», intervenendo sui tempi necessari per il lancio dei servizi e garantendo ai clienti la possibilità di scegliere il modello operativo più adatto alle proprie ambizioni. Frutto di circa un anno di lavoro, la piattaforma sta entrando nella sua fase operativa. Il primo cliente, SY Mobile, il cui debutto nel mercato mobile è previsto nel 2027, è una società della holding FP73 di Filippo Piccoli, già presente nel settore delle utilities con Sinergy Luce e Gas. L’ingresso nella telefonia consentirà al gruppo di valorizzare il proprio portafoglio clienti e la rete commerciale esistente, ampliando l’offerta con nuovi servizi. Ampio spazio è stato dedicato anche alle Network API, interfacce che permettono alle imprese di integrare nei propri servizi digitali informazioni e funzionalità delle reti di telecomunicazione. Una delle applicazioni più promettenti riguarda il contrasto alle frodi informatiche, in particolare nel settore bancario, dove le informazioni provenienti dalle reti mobili possono contribuire a verificare l’affidabilità di un accesso o di una transazione. «Il contenuto del database di rete è enorme e racconta bene come si comportano gli utenti italiani», sottolinea Nicola Roserba, Business Development di OpNet. «La collaborazione tra operatori ha già permesso di sviluppare una soluzione integrata che» secondo Roserba «copre oltre il 90% del mercato residenziale italiano. La prossima sfida riguarda la capacità delle imprese di adottare queste tecnologie e integrarle nei propri processi». Un mercato che, una volta raggiunta la maturità, potrebbe generare, secondo le stime illustrate da Roserba, un giro d’affari nell’ordine di alcune decine di milioni di euro l’anno.