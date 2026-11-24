Oltre l’80% delle grandi aziende italiane non adotta un approccio strutturato di Decision IntelligenceNatzka AI produce risposte in pochi secondi sulle logiche di business di tutte le divisioni dell’azienda. Secondo l’Osservatorio Data & Decision Intelligence del POLIMI School of Management, il 78% delle organizzazioni ha avviato progetti di advanced analytics, ma solo il 27% ha mappato i processi decisionali

Nasce il primo AI framework in grado di collegare l’intelligenza artificiale al funzionamento di tutta l’impresa. Una novità che si inserisce in un contesto in cui le aziende stanno investendo sempre più nell’analisi dei dati e nell’intelligenza artificiale, ma faticano ancora a integrare queste tecnologie nei propri processi decisionali. Secondo l’Osservatorio Data & Decision Intelligence del POLIMI School of Management, l’82% delle grandi imprese italiane non adotta un approccio strutturato di Decision Intelligence, che integra dati, Intelligenza Artificiale, scienze decisionali e il giudizio umano nei processi decisionali.

In questo scenario si inserisce Natzka, società dal DNA italiano basata in Svizzera, che ha sviluppato la piattaforma decisionale ed è partner dell’Osservatorio Data & Decision Intelligence della POLIMI School of Management, che presenta Natzka AI, il primo AI framework che porta l’intelligenza artificiale all’interno dei processi decisionali delle organizzazioni, mettendola in relazione con i dati, le regole e le logiche con cui l’impresa funziona concretamente.

La ricerca del Politecnico di Milano evidenzia infatti una distanza significativa tra l’adozione degli strumenti di analisi e la loro integrazione nei processi aziendali. Se il 78% delle organizzazioni italiane ha avviato progetti di Advanced Analytics, ovvero strumenti che consentono di analizzare i dati, individuare tendenze e formulare previsioni a supporto delle decisioni, soltanto il 27% ha mappato i processi decisionali e di coordinamento, mentre il 31% ha definito un’ontologia strutturata dei dati. Si tratta di elementi fondamentali per consentire alle diverse funzioni aziendali di interpretare le informazioni in modo coerente e di utilizzarle nelle proprie decisioni.

“La vera sfida per le imprese oggi non è introdurre un numero sempre maggiore di strumenti di intelligenza artificiale, ma fare in modo che questi possano comprendere il contesto in cui l’organizzazione opera e contribuire concretamente ai suoi processi decisionali - dichiara Matteo Emiliani, CEO di Natzka -. I dati dell’Osservatorio del Politecnico mostrano quanto sia ancora ampio il divario tra la diffusione degli strumenti di analisi e la loro integrazione nelle decisioni aziendali. È proprio su questo passaggio che vogliamo intervenire: rendere le informazioni, le regole e le logiche di business accessibili attraverso l’AI, affinché le persone possano prendere decisioni più consapevoli e trasformarle in azioni”.

Ancora più significativo è il rapporto tra la formalizzazione delle regole decisionali e l’utilizzo dei dati: tra le organizzazioni che hanno individuato le decisioni critiche e definito le relative regole, il 44% utilizza sistematicamente i dati nei processi decisionali. La percentuale scende al 5% tra quelle che non hanno definito tali regole. Un’evidenza che mette in luce quanto sia importante non soltanto disporre di informazioni, ma anche collegarle al funzionamento e agli obiettivi dell’organizzazione.

È in questo scenario che si inserisce Natzka AI, l’Enterprise AI Framework basato sulla piattaforma decisionale Natzka. La soluzione permette di utilizzare l’intelligenza artificiale interrogando direttamente il patrimonio informativo aziendale, mettendo in relazione dati, processi, regole di business e autorizzazioni. In termini pratici, consente alle persone di porre domande in linguaggio naturale e di ottenere, in pochi secondi, risposte basate sulle informazioni e sulle logiche effettive dell’impresa, senza dover ricorrere ogni volta a estrazioni di dati, richieste ad altri reparti o analisi separate.

Attraverso un’interfaccia conversazionale o collegando i modelli AI già utilizzati in azienda tramite MCP (Model Context Protocol), Natzka AI consente di interrogare informazioni relative a diverse funzioni aziendali, dalle vendite ai costi, fino ai risultati operativi. Il sistema utilizza le stesse regole di business e gli stessi dati, indipendentemente dal modello o dall’interfaccia impiegata, garantendo risposte coerenti anche quando le domande coinvolgono più aree dell’organizzazione.

Le informazioni ottenute possono così costituire una base condivisa per valutare alternative, individuare criticità, rivedere i piani e coordinare le azioni. La decisione rimane nelle mani delle persone, mentre le organizzazioni possono anche configurare capacità agentiche, definendo i limiti entro cui l’intelligenza artificiale può operare. La governance è parte integrante del sistema: Natzka AI rispetta i permessi già stabiliti sulla piattaforma e consente di verificare i dati alla base delle risposte.

Natzka AI è disponibile da oggi in tutti i mercati ed è inclusa nella piattaforma Natzka per i clienti attuali e futuri.

About Natzka

Natzka è una società svizzera di software che sviluppa la piattaforma decisionale Natzka e Natzka AI, il suo Enterprise AI Framework sicuro e affidabile. Insieme aiutano le organizzazioni a rispondere a domande di business complesse, a prendere decisioni migliori e a tradurle in azioni concrete. Collegando l’AI al funzionamento di ogni impresa, Natzka riduce il tempo e l’impegno necessari per passare da una domanda a una direzione chiara da seguire. Basata sulla Decision Intelligence, ha la missione di cambiare il modo in cui si prendono le decisioni, offrendo alle persone maggiore chiarezza, fiducia e controllo.