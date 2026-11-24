Il riconoscimento della Fondazione per la Sostenibilità Digitale premia IS-IA e ENGGPT 2.

Engineering, tra i leader nei processi di digitalizzazione per aziende e Pubblica Amministrazione, vince il Digital Sustainability Award 2026 nella categoria “Intelligenza artificiale sostenibile”, dedicata alle implementazioni di AI progettate e gestite in modo responsabile e sostenibile. Il riconoscimento, promosso dalla Fondazione per la Sostenibilità Digitale, premia il progetto del Gruppo “Italy’s Sovereign Intelligence Architecture, la risposta di Engineering per un’AI sovrana, sicura e sostenibile”.

IS-IA (Italy’s Sovereign Intelligence Architecture) è l’approccio architetturale sviluppato da Engineering sulla piattaforma proprietaria di private GenAI EngGPT 2, che integra sostenibilità e innovazione secondo i tre principi di Sovereign, Efficient e Open, per offrire a imprese e Pubbliche Amministrazioni un ecosistema trasparente e governabile.

EngGPT 2 è il foundation model italiano da 16 miliardi di parametri, che grazie all’architettura Mixture of Experts per ogni token ne attiva circa 3 miliardi, pari al 19% del totale (8 esperti su 64): una scelta che riduce il fabbisogno di calcolo e rende il modello, rispetto a soluzioni dense di dimensioni comparabili, da 2 a 5 volte più efficiente in inferenza e da 6 a 10 volte in training. La piattaforma valorizza anche apertura, inclusività e verificabilità: circa il 25% del corpus di training è in italiano, il modello supporta sei lingue europee e rende disponibili documentazione tecnica, model card, benchmark, pesi e repository pubblici, favorendo l’analisi indipendente delle sue caratteristiche e prestazioni.

Michelangelo Suigo, Group Chief Public Affairs, Corporate Communication & Sustainability Officer di Engineering, commenta: “Questo riconoscimento conferma che innovazione e sostenibilità possono e devono procedere insieme, a partire dalla progettazione delle tecnologie. Con IS-IA - Italy’s Sovereign Intelligence Architecture ed EngGPT 2 abbiamo tradotto questo principio in un’architettura di AI sovrana, trasparente ed efficiente, che permette di mantenere il controllo su dati, modelli e infrastrutture, riducendo il fabbisogno computazionale, per un’Intelligenza Artificiale più responsabile, trasparente e capace di generare valore duraturo nel tempo”.

Engineering

Engineering è tra i leader della Digital Transformation in Italia, con una presenza internazionale e circa 12.000 dipendenti. Il Gruppo supporta aziende e pubbliche amministrazioni nell’evoluzione dei propri modelli di business attraverso una profonda conoscenza dei processi e delle specificità dei diversi settori di mercato. Da oltre 40 anni Engineering accompagna la trasformazione digitale delle organizzazioni facendo leva sulle tecnologie più innovative, tra cui Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Cloud, integrando soluzioni proprietarie, tecnologie best-of-breed e servizi gestiti. L’Intelligenza Artificiale è uno dei principali ambiti di innovazione del Gruppo. Engineering ha sviluppato IS-IA (Italy’s Sovereign Intelligence Architecture), un’architettura di AI governabile, sicura e trasparente che assicura il controllo di dati, modelli e infrastrutture. Elemento centrale è EngGPT, la piattaforma di Private Generative AI conforme all’AI Act europeo, pensata per supportare l’adozione dell’AI anche in contesti altamente regolamentati. Engineering investe inoltre in modo significativo nell’innovazione attraverso la propria divisione di Ricerca e Innovazione e nella crescita delle competenze tramite la propria Academy.