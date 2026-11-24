Oltre 200 tra imprenditori e direttori, in rappresentanza di più di 300 punti vendita, riuniti a Roma per la convention annuale dell’insegna. Offerta, centralità del cliente ed efficienza gestionale al centro delle strategie per il prossimo anno. 12 nuovi punti vendita nel 2027 e una previsione di chiusura nel 2026 a 1,25 miliardi di euro

Oltre 200 imprenditori, in rappresentanza di più di 300 punti vendita, si sono riuniti oggi presso l’Hotel Shangri-La di Roma per la convention annuale di Todis, insegna della GDO di proprietà di Iges Srl, società controllata dalla cooperativa PAC2000A Conad.

«Obiettivi 2027 – Dal Punto Vendita al Cliente, una strategia comune» è stato il titolo della giornata di confronto dedicata alle strategie che guideranno lo sviluppo dell’insegna all’interno dei punti vendita nel prossimo anno, con l’obiettivo di rafforzare la competitività della rete e consolidare il rapporto tra azienda e imprenditori.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente Gianni Capobianco, che ha richiamato il valore di una visione comune e del coinvolgimento della rete nel raggiungimento degli obiettivi futuri. Un principio che il Presidente aveva già sottolineato in occasione dei 25 anni dell’insegna della GDO: «Ho sempre creduto che tutti noi siamo capaci di fare molto di più di quello che pensiamo e siamo qui con la consapevolezza che ognuno di noi è un tassello fondamentale di questa squadra».

A delineare le linee guida del percorso è stato il nuovo Direttore Generale Alberto Cancemi, che ha presentato i tre pilastri strategici sui quali Todis concentrerà il proprio impegno nel 2027: Offerta, Cliente e Gestione. «Il 2026 si chiude con 1,25 miliardi di euro in linea con il 2025, previste 12 nuove aperture nel 2027. Un dato a cui si può ambire solo costruendo una strategia capace di tenere insieme competitività commerciale, attenzione al cliente ed efficienza gestionale. Tre dimensioni che devono procedere in modo integrato, con una visione condivisa da tutta la rete», ha dichiarato Cancemi.

Il primo focus è stato dedicato all’Offerta. Il Responsabile Vendite Daniele Dottarelli ha approfondito lo scenario competitivo, le strategie commerciali e il monitoraggio dei KPI, con particolare attenzione alla crescita degli scontrini e del fatturato.

Tra le priorità dell’insegna figura la tutela del potere d’acquisto delle famiglie, attraverso il miglioramento dell’efficienza della filiera e la stabilità dei prezzi sui beni di prima necessità. Una strategia che si accompagna alla valorizzazione dei prodotti freschi, alla qualità dell’assortimento e alla competitività della marca privata.

Il secondo pilastro ha posto al centro il Cliente. La Responsabile Marketing Sara Pifferi e il Direttore Operativo Claudio Pavani hanno affrontato i temi della conoscenza dei consumatori, della fidelizzazione e del miglioramento dell’esperienza d’acquisto. In questo percorso si inserisce anche l’App Todis, lanciata nel 2025, che integra l’esperienza in negozio con servizi digitali quali carta fedeltà, volantini, coupon, offerte dedicate e lista della spesa. A un anno dal lancio, l’App Fidelity ha raggiunto circa 400.000 tessere clienti, confermando il ruolo crescente del digitale nella relazione con i consumatori.

«Conoscere il cliente e comprenderne le esigenze significa rendere ogni momento di contatto con l’insegna un’opportunità per costruire una relazione di fiducia. La comunicazione, gli strumenti digitali e le iniziative di fidelizzazione devono contribuire a rendere la spesa più semplice, accessibile e vicina alle abitudini dei consumatori», ha sottolineato Sara Pifferi, Responsabile Marketing Todis.

Il tema della valorizzazione delle persone è stato approfondito da Valentina Napoleoni, che si occupa di Formazione e Selezione, che ha evidenziato il ruolo delle competenze e della preparazione delle squadre nella qualità del servizio offerto ai clienti. l terzo pilastro, la Gestione, ha completato il quadro delle priorità. Il Responsabile Controllo di Gestione Simone Lombardi, insieme a Claudio Pavani, ha approfondito produttività, marginalità ed efficienza, con un focus sulla sostenibilità economica dei punti vendita e sul rapporto con gli imprenditori.

Nel pomeriggio, i lavori sono proseguiti con uno sguardo al negozio del futuro. Sara Pifferi ha presentato il progetto del negozio semplice e le nuove iniziative di comunicazione previste per il 2027, mentre Daniele Dottarelli ha approfondito il tema dell’attrattività commerciale e dell’evoluzione dei punti vendita.

Spazio anche al Progetto Rione, che rappresenta un’importante evoluzione del modello di prossimità Todis. Avviato a Roma nel 2021, il format è stato esteso a 43 punti vendita nel Lazio, con l’obiettivo di rispondere alle nuove abitudini di consumo urbano attraverso negozi di circa 300 mq, assortimenti mirati e una maggiore presenza di piatti pronti, prodotti take away e soluzioni pronti cuoci.

«Un’analisi approfondita della rete romana ha evidenziato come molti dei nostri negozi abbiano una forte vocazione pedonale e una clientela che predilige spese frequenti e carrelli leggeri, puntando su velocità e praticità più che sulla grande spesa settimanale. Todis Rione è nato per ottimizzare l’esperienza d’acquisto dei clienti residenti, di chi lavora in zona e anche dei turisti», ha spiegato Simone Lombardi, Responsabile Controllo di Gestione Todis.

La giornata si è conclusa con un momento di confronto diretto con gli imprenditori, attraverso un ultimo Question Time dedicato alle domande e alle prospettive della rete.

La convention ha confermato la volontà di Todis di affrontare le sfide del 2027 attraverso una strategia integrata, nella quale competitività dell’offerta, centralità del cliente e solidità gestionale rappresentano le basi per lo sviluppo dell’insegna.

Per informazioni:

Gerundio – Maria Anna Vismara - vismara@gerundio.net

TODIS

Insegna della GDO di proprietà di Iges Srl, società controllata dalla cooperativa PAC2000A Conad, Todis sviluppa il proprio business attraverso punti vendita diretti, la formula del franchising e la società partecipata Addis Srl, joint venture con Conad Adriatico.

Presente nel Centro-Sud Italia con oltre 300 supermercati, nel 2026 Todis ha raggiunto un fatturato di 1,25 miliardi di euro.