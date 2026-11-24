Oggetti insoliti, cimeli di famiglia, personaggi fuori dal comune e racconti curiosi: da martedì 24 novembre sono in corso le riprese per la terza stagione di «Mr. Oro: tutto ha un prezzo»

Un lingotto o una moneta sono oggetti che a prima vista possono apparire senza un valore speciale, al di là di quello economico. Tuttavia, si può scoprire che arrivano da un’altra epoca, che sono passati di mano in mano attraverso generazioni di una stessa famiglia, o che custodiscono un episodio davvero singolare. E allo stesso modo si possono trovare persone che, insieme ai propri preziosi, custodiscono aneddoti capaci di sorprendere e magari emozionare chiunque. Sono queste le storie che la serie factual «Mr. Oro: tutto ha un prezzo» vorrebbe incontrare in vista della terza stagione del programma. Perciò la ricerca è aperta per racconti fuori dal comune, incontri imprevedibili e personaggi con qualcosa di particolare da condividere davanti alle telecamere.

L’oro non è tutto, anche la curiosità fa tanto: le riprese dei nuovi episodi relativi alla terza stagione hanno preso il via martedì 24 novembre e proseguiranno per tutto il mese di dicembre 2026. Personaggi esuberanti, folcloristici e protagonisti di esperienze particolari possono presentarsi dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 17, alla filiale Compro Oro d’Oro in via Giovanni Pacini 39, angolo via Gian Battista Brocchi 1, a Milano, situata tra piazzale Loreto e piazza Piola. Attenzione: non serve necessariamente conservare una vicenda straordinaria da raccontare. Può bastare un ricordo curioso, una provenienza insolita o un oggetto che ha attraversato una storia familiare. L’obiettivo è tanto chiaro quanto non dei più semplici: trovare nuovi protagonisti capaci di rendere ogni incontro differente dal precedente.

E allora spazio a chi possiede gioielli, monete antiche, orologi, diamanti e lingotti, ma anche a chi conserva oggetti insoliti. Potrebbero essere vecchie posate d’argento, forchette e cucchiai, servizi ricevuti in dote, cimeli storici o oggetti di cui magari non si conosce nemmeno il vero valore. A volte infatti la parte più interessante non è ciò che si porta in negozio, ma il racconto che lo accompagna.

Per farsi un’idea basta guardare le puntate della seconda stagione della serie prodotta da GiUMa che ha per protagonisti Mr. Oro d’Oro e la sua instancabile collaboratrice Loredana. Gli episodi di questa nuova annata trasmessa in prima visione ogni giovedì su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, stanno ottenendo grandi risultati: il programma ha superato i 300mila spettatori, con picchi di 320mila e punte di share oltre il 2,76%.