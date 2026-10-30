Tim Enterprise acquisisce la maggioranza di VoiSmart e rafforza il proprio portafoglio di tecnologie per la sovranità digitale

L’acquisizione del gruppo attivo nelle telecomunicazioni digitali amplia le soluzioni proprietarie del Gruppo TIM e ne conferma la leadership nello sviluppo di soluzioni cloud e Al a supporto di imprese e P.A.

Il Gruppo TIM ha perfezionato l’acquisizione del 70% di VoiSmart, realtà tecnologica italiana che sviluppa soluzioni proprietarie per le comunicazioni unificate e omnicanale, il Wi-Fi customer engagement e l’intelligenza artificiale.

Con questa operazione TIM Enterprise, la business unit del Gruppo TIM che accompagna grandi imprese, pubbliche amministrazioni e settori strategici nella trasformazione digitale, estende il perimetro delle tecnologie direttamente governate negli ambiti VoIP, omnicanalità, collaboration e intelligenza artificiale, contribuendo a ridurre la dipendenza da tecnologie di terze parti e a rafforzare la sovranità digitale dei clienti attraverso un controllo completo su piattaforme, dati e processi di comunicazione, valorizzando al tempo stesso le competenze distintive di VoiSmart.

“Con questa operazione portiamo in TIM Enterprise tecnologie e competenze italiane di eccellenza, rafforzando la nostra capacità di sviluppare e governare direttamente le piattaforme su cui si basano i servizi digitali dei clienti. è un ulteriore tassello della nostra offerta per la sovranità digitale di imprese e pubbliche amministrazioni. Per chi gestisce servizi critici, poter contare su tecnologie sviluppate e controllate in Italia significa avere garanzie concrete su dove risiedono i dati e su come vengono governati i processi di comunicazione. Con la crescente convergenza tra connettività, cloud e intelligenza artificiale, il controllo delle piattaforme è una condizione di competitività per le imprese e di efficienza per la pubblica amministrazione”, ha dichiarato Mirko Mischiatti, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM.

Biagio Passaro, precedentemente amministratore unico di VoiSmart nonché socio di maggioranza tramite Girasoli S.r.l., è il nuovo amministratore delegato e resterà socio di minoranza insieme ai principali soci precedenti. Il closing è stato siglato lo scorso 3 settembre e gli accordi prevedono opzioni put e call che consentiranno a TIM di acquisire la restante quota del capitale entro il 2030.

“Quando abbiamo fondato VoiSmart, la nostra ambizione era trasformare ricerca e innovazione sviluppate in Italia in tecnologie capaci di competere sul mercato. L’ingresso di TIM rappresenta un passaggio importante di questo percorso e ci permette di dare al nostro progetto una dimensione ancora più ambiziosa”, ha dichiarato Biagio Passaro, Amministratore Delegato di VoiSmart. “Mettere insieme le competenze, l’agilità e la capacità di innovazione di VoiSmart con la forza industriale e la presenza sul mercato di TIM Enterprise significa rafforzare la capacità dell’Italia di sviluppare e governare tecnologie strategiche per le comunicazioni digitali, creando al tempo stesso le condizioni per portare le nostre soluzioni a una scala molto più ampia, in Italia e sui mercati internazionali”.

L’integrazione delle competenze di VoiSmart consentirà inoltre di accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni cloud e Al, favorendo una maggiore convergenza tra connettività, fonia, collaboration, customer engagement e servizi digitali avanzati.

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