Sanità pubblica: Marino (Asl Roma 4), “Con il Pua 4.0 un nuovo modo di prendersi cura dei cittadini”

Ladispoli, 26 settembre: Avvicinare la sanità territoriale ai cittadini, rendendo più semplice l’accesso ai servizi e costruendo percorsi di presa in carico più integrati. È questo uno degli obiettivi al centro dell’Open Day della Casa di Comunità di Ladispoli, organizzato oggi dalla ASL Roma 4 nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Regione Lazio, che ha coinvolto nella stessa giornata anche le strutture di Civitavecchia e Capena.

In questo quadro si inserisce il PUA 4.0, il nuovo modello di accesso ai servizi che punta a superare la logica del semplice sportello: il cittadino presenta il proprio bisogno e viene orientato verso un percorso costruito mettendo in relazione servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

“Il PUA 4.0 rappresenta un passaggio importante verso un nuovo modello di presa in carico. Il cittadino non deve essere lasciato solo davanti alla complessità del sistema: espone il proprio bisogno e trova un’organizzazione capace di accompagnarlo nel percorso più appropriato”. Ha dichiarato Rosaria Marino, direttore generale della ASL Roma 4 L’Open Day ha rappresentato anche un’occasione per promuovere la cultura della prevenzione attraverso il progetto One Health. “Abbiamo voluto rafforzare il messaggio sull’importanza della prevenzione primaria e secondaria, con l’obiettivo di ‘curare i sani’.

Quest’anno abbiamo dedicato il nostro percorso alle microplastiche, ricordando come la salute dell’ambiente, dell’uomo e degli animali siano strettamente collegate. Allo stesso tempo, attraverso gli screening gratuiti, lavoriamo sulla diagnosi precoce e sulla possibilità di intervenire tempestivamente”. Ha cosi’ concluso.