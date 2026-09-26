Sanità, l’Open Day delle case della comunità

Un’intera giornata per scoprire, conoscere e usufruire di tutti i servizi offerti dalle Case della Comunità di Roma e Provincia, effettuare screening, visite, esami e consulti medici.

Si è tenuto oggi l’Open day delle Case della Comunità, durante il quale tutti i cittadini, hanno avuto anche l’occasione di ricevere informazioni e confrontarsi con i professionisti sanitari delle Asl, per conoscere sempre di più la realtà di questo modello innovativo e integrato di assistenza sanitaria e sociale, concepito per essere un punto di riferimento per la sanità del territorio.

Le Case della Comunità sono infatti la maniera più semplice per accedere alle cure non urgenti e a tanti servizi, in modo facile e a misura di persona.

Queste le strutture che oggi hanno aperto le loro porte per l’open day:

Asl Rm1

Boccea - Via Val Cannuta,12 - 00167 Roma;

Primavalle - Piazza San Zaccaria Papa, 1 - 00168 Roma;

Cassia - Via Cassia, 472 - 00189 Roma;

Asl Rm2

Villa Tiburtina - Via Casal dei Pazzi, 16 - 00156 Roma;

Torrenova - Via della Tenuta di Torrenova, 138 - 00133 Roma;

Fonte Ostiense Laurentina - Via Giuseppe Marotta, 5 - 0143 Roma;

Santa Caterina - Via N. Forteguerri, 4 - 00176 Roma;

Asl Rm3

Sant’Agostino - Lungomare Paolo Toscanelli, 230 – 00121 Ostia;

Magliana - Via Vaiano, 53 – 00146 Roma;

Asl Rm4

Civitavecchia - Viale Lazio, 34/B - 00053- Civitavecchia;

Ladispoli - Via Aurelia Km 41.5 - 00055 Ladispoli;

Capena - Via Monte Travicello 2 - 00060 Capena;

Asl Rm5

Artena - via Alessandro Fleming – 00031 Artena;

Palombara Sabina - Via Eusebio Possenti, 22 - 00018 Palombara Sabina;

Zagarolo - Borgo San Martino, 3 – 00039 Zagarolo;

Tivoli - Piazza Massimo, 1 - 00019 Tivoli;

Asl Rm6

Pomezia - Via del Mare KM 19 - 00071 Loc. Macchiozza Pomezia;

Lariano - Via Tevere, snc - 00076 Lariano;

Anzio - Via Aldobrandini, 32 - 00042 Anzio.

Durante la giornata sono stati allestiti anche degli spazi informativi dedicati al Fascicolo Sanitario Elettronico, per offrire ai cittadini tutte le informazioni utili per registrarsi e accedere al nuovo strumento della Regione Lazio che consente la consultazione dei propri dati sanitari, nonché di monitorare la propria salute in tempo reale.

Tra le attività promosse anche LazioPerLaSalute, l’app di Regione Lazio che ti aiuta a seguire un corretto stile di vita e a monitorare i tuoi parametri base.

LE CASE DELLA COMUNITÀ

In tutta la Regione Lazio, grazie ai Fondi del Pnrr, sono state attivate 122 Case della Comunità, per un totale di 158.494.374,81 milioni di euro, ulteriori 16 sono state finanziate grazie ai fondi regionali. Le strutture si dividono in Hub (aperte 7 giorni su 7, h24) e Spoke (aperte 6 giorni su 7, h12), e si differenziano per dimensioni, quantità di servizi offerti.

La mappa e l’elenco completo delle Case della Comunità del Lazio si trovano sul sito salutelazio.it, attraverso il quale si possono reperire tutte le informazioni specifiche di ogni struttura attiva.

Nelle Case della Comunità operano medici di medicina generale, medici specialisti, infermieri di famiglia e comunità, assistenti sociali e personale amministrativo che lavorano in équipe per garantire una presa in carico globale, continua nel tempo e personalizzata.

Si possono trovare, tra gli altri, i seguenti servizi:

Unità di Cure Primarie (UCP) con Medici di Medicina Generale (MMG)

Ambulatorio infermieristico

Centro prelievi

Centro Assistenza Domiciliare (CAD)

Attività specialistiche prenotabili tramite CuP/ReCup

Servizi sociali

Assistenza infermieristica

Centro unico prenotazione (Recup/Cup)

I NUMERI DELLE CASE DELLA COMUNITÀ

I numeri dimostrano l’importante attività svolta in questi primi mesi di apertura delle nuove strutture; attività che giorno dopo giorno si va implementando, arricchendo sempre di più l’offerta al cittadino.

Solo per citare alcuni esempi, nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2026, le Case della Comunità attive nella Asl Roma1, hanno registrato dato complessivo di 525mila accessi ed erogato oltre 142mila prestazioni.

La Casa della Comunità di Primavalle, dove oggi si è tenuto il Press Day, dalla sua apertura nel mese di aprile 2026 ad agosto 2026, ha registrato oltre 50mila accessi, erogando non solo prestazioni come prelievi o visite prenotate da Recup, ma anche trattando più di 3mila e 500 pazienti che hanno richiesto cure primarie o che hanno dovuto ricorrere all’ ambulatorio infermieristico.

Sempre nel primo semestre del 2026, le Case della Comunità della Asl Roma2 hanno erogato oltre 148mila prestazioni.

Dati importanti si registrano anche nella Asl della Provincia di Roma, come ad esempio quelli della Roma 6.

Nell’area dei Castelli Romani e litorale laziale, le Case della Comunità di Anzio, Lariano e Pomezia, viaggiano con una media che si aggira tra le 3mila e le 4mila prestazioni al mese, comprendendo anche l’attività degli infermieri di Famiglia e i controlli e le attività domiciliari.

Numeri che confermano come le Case della Comunità, stiano restituendo un sistema territoriale in progressivo sviluppo, nel quale prevenzione, medicina generale, specialistica, assistenza infermieristica, continuità assistenziale, accesso ai servizi e presa in carico, trovano sempre maggiore integrazione.