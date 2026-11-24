Crisi del settore automotive europeo, che in 10 anni ha perso la leadership, nonostante un mercato quasi raddoppiato. Moda in altalena e filiera in difficoltà. Un solo stabilimento in Europa che fa penicillina. Intelligenza artificiale che corre alla velocità della luce, sia quella digitale sia quella fisica legata agli umanoidi, con un Campionato che vede protagonisti USA, Cina e Corea.

La prima giornata della terza edizione di ESG Rewards e Talk&In, al Teatro La Fenice di Venezia, con il Centro di Competenza TranspArEEnS di Ca’ Foscari, ha riunito ricerca, istituzioni, consulenti e imprese, oltre cento di settori diversi, dando alla conoscenza sistemica il ruolo di protagonista assoluta.

Stiamo vivendo un momento tra i più sfidanti che l’uomo abbia mai visto e che porta a dire che il periodo della comfort zone è finito.

C’è bisogno di maggiore conoscenza e consapevolezza sulle sfide in essere e agire di conseguenza, cogliendo anche le opportunità dei cambiamenti. Si è iniziato con uno spaccato reale, non con una fotografia edulcorata, di alcuni importanti settori. Ne è emersa la mancanza di conoscenza sistemica. Spieghiamoci meglio, come hanno ben chiarito le relazioni: il mercato dell’auto negli ultimi vent’anni è più che raddoppiato nel mondo. Fino al 2016 l’Europa ne ha goduto, con Volkswagen in primis che ha raggiunto la leadership mondiale; poi più attenzione sul breve che sul lungo periodo per guadagni subito da parte di molti manager, frequenti cambi degli stessi, minor attenzione al prodotto e più al sentiment della finanza, la caduta è arrivata con ripercussioni pesanti anche sulla filiera.

Chi pensa che questo riguardi solo l’automotive si sbaglia: basta guardare alla farmaceutica. Quanti sanno che in tutta Europa abbiamo solo uno, dicasi uno, stabilimento che copre l’intero processo produttivo della penicillina? Si trova in Austria e non se la passa bene. Ci ricordiamo che in Italia, addirittura Fleming venne a Roma a inaugurare uno stabilimento che abbiamo perso? Anche qui molti hanno preferito guardare al guadagno nel breve termine: compro, imbusto e guadagno subito. Più semplice e più facile che avere fabbriche e personale, produrre in loco e gestire, anche perché va detto in Europa abbiamo troppe normative in tutti gli ambiti e fare impresa facile non è. Nell’industria della scarpa emerge che il made in europe e anche il made in Italy è poco tutelato: nel comparto sicurezza non c’è norma che eviti si possa mettere ai piedi calzature di altre aree geografiche. Negli USA c’è il Buy American Act e il Berry Amendment; in Cina e Russia è un pilastro strategico ed è quasi totale il made in locale per le strutture delle stato che assicurano sicurezza. In Europa? Vige il principio opposto della libera concorrenza. E cosa racconta il settore delle fonderie, che al cambio di millennio ha pagato caro il cambio di passo dell’Asia? Oggi, come ha rimarcato il presidente di Assofond Fabio Zanardi, presente all’evento, è sempre più stretto dalle difficoltà del caro energia. Un’energia il cui consumo non si riduce ma cresce, come ha sottolineato Marco Aloisi di UNEM, nonostante la crescita importante delle rinnovabili anche il consumo di petrolio aumenta. E lo ha sottolineato anche la professoressa Monica Billio di Ca’ Foscari, spiegando che per la corsa dell’AI l’energia è il vero e unico scoglio, considerando quanta ne assorbe già e quanta ne richiederà in futuro. USA, Cina, India, Russia ma anche Indonesia non vogliono scendere a compromessi, come emerso con la COP31. ESG Rewards e Talk&In non è un convegno, ma un luogo di confronto generativo multisettoriale, di conoscenza trasversale e di sistema. Marco Marelli, uno degli ideatori di ESG Rewards e Talk&In, osserva: “Oggi più che mai bisogna condividere conoscenze perché ci troviamo a vivere il momento più sfidante che l’uomo abbia mai vissuto. Tutti stiamo rendendoci conto che i tempi della comfort zone stanno venendo meno. Ci vuole più conoscenza sistemica per azioni mirate e veloci con capacità di cogliere le opportunità, che sempre ci sono. La governance deve rimettere al centro la visione di lungo periodo.”

Nella prima giornata della terza edizione di ESG Rewards e Talk&In, l’AI fisica, gli umanoidi hanno avuto un ruolo da protagonisti. Si è parlato dei sistemi che gli assicurano movimento come uniball, cremaglierie, motori brushless, concetti simili al cvt, portando alla riflessione come in Asia sviluppino più soluzioni e che una unica strada chiara ancora non sembra esserci, per la migliore soluzione. E chi più sviluppa e testa più potrà trovare prima la migliore.

Sul fronte dei sensori è stata ricordata la corsa delle mani artificiali che hanno raggiunto i 1.000 pixel tattili e in alcuni casi anche di piu. E’ stato ricordato il VLA che si basa su ottiche sempre più raffinate, ricordando che Zeiss a Berlino proprio poche settimane fa ha messo un umanoide al centro del suo evento.

Quello che è certo è che ci vorranno ancora anni prima che gli umanoidi possano diffondersi su larga scala ma non si pensi tempi lunghissimi, ieri Hyundai ha comunicato che nello stabilimento in Georgia dal 2028 qualcosa di importante ci sarà. Insomma sono fuori dalla porta, sono tanto vicini, stiamo per creare esseri simili a noi e forse anche migliori e non si sottovaluti il rischio che possano anche essere mal usati. E non solo che possono sostituirci in molti ruoli, ma che potrebbero anche relegarci in alcuni luoghi! In molte parti del mondo c’è più visione sistemica, da noi meno. Ben venga quindi un evento di conoscenza sistemica. Il punto è che tutti dobbiamo esserne più consapevoli delle sfide in essere. E giusto per avere uno spunto in più: oggi si parla di guerra ibrida, domani si potrebbe parlare già di eserciti di umanoidi e, chi ne riuscirà farne di più, comanderà.