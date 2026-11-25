CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, non può limitarsi alle dichiarazioni di principio. Deve essere l’occasione per chiederci quanto siamo capaci di proteggere chi subisce violenza e, soprattutto, di ascoltare chi trova il coraggio di chiedere aiuto. Perché la violenza non è soltanto fisica: può essere morale, psicologica, silenziosa, fatta di minacce, umiliazioni, controllo e isolamento.

A voi che soffrite in silenzio, a voi che nascondete il dolore dietro un sorriso, a voi che avete trovato il coraggio di denunciare e che, troppo spesso, vi siete sentite abbandonate proprio nel momento in cui avevate maggiormente bisogno di essere ascoltate.

È a loro che desidero rivolgermi. Denunciare non è semplice: significa ripercorrere esperienze dolorose, esporsi a nuove paure e confidare che qualcuno prenda sul serio il proprio racconto. Eppure, non sempre questa speranza trova risposta. Lo dico anche alla luce di episodi personali che mi hanno portata a riflettere su quanto possa ferire la sensazione di non essere credute o ascoltate.

Non c’è soltanto la sofferenza provocata dalla violenza. Esiste anche una seconda sofferenza, quella che nasce quando una donna trova finalmente il coraggio di parlare e si accorge di non essere stata realmente ascoltata.

Una segnalazione che sembra perdersi tra uffici e procedure può spingere una donna a rinunciare a chiedere aiuto. Non possiamo permettere che il passo compiuto per uscire dal silenzio si trasformi in un’ulteriore esperienza di solitudine. La violenza psicologica, inoltre, può incidere sulla salute: ansia, paura persistente, disturbi del sonno e difficoltà di concentrazione sono alcune delle possibili conseguenze. Non tutte reagiscono allo stesso modo e l’assenza di segni evidenti non rende meno seria la sofferenza.

Il dolore di una donna non può essere misurato esclusivamente attraverso i segni che porta sul corpo. Bisogna imparare a riconoscere anche quelli che porta dentro.

Per questo rivolgo un appello alle Procure e a tutte le istituzioni che raccolgono denunce e segnalazioni. Le norme, le verifiche e le competenze di ciascun ufficio devono essere rispettate, ma dietro ogni pratica c’è una persona. Il lavoro di magistrati, forze dell’ordine, operatori sanitari e assistenti sociali è essenziale: proprio per questo dobbiamo individuare e affrontare i casi nei quali una richiesta d’aiuto non riceve un’accoglienza adeguata.

Dobbiamo avere il coraggio di chiederci non soltanto quante donne trovino la forza di parlare, ma anche quante riescano a sentirsi veramente ascoltate quando lo fanno.

Accogliere una donna con rispetto non significa rinunciare agli accertamenti né anticipare le decisioni della magistratura. Significa riconoscere che l’ascolto è parte della tutela. Dove il tempo o le competenze non consentono di approfondire il disagio emotivo, prevediamo un coinvolgimento più strutturato di psicologi e figure specializzate, in collaborazione con i servizi territoriali. Il loro compito non è investigare, ma aiutare a esprimere ciò che è difficile raccontare, riconoscere i bisogni di sostegno e accompagnare la persona verso il recupero della propria autonomia.

Se non abbiamo il tempo di ascoltare, dobbiamo trovare il modo di far ascoltare quelle donne da chi possiede le competenze per comprendere il loro dolore.

Molte donne tacciono per paura, vergogna, dipendenza economica o affettiva, oppure per proteggere i figli e le persone care. Non bisogna giudicarle né chiedere perché non abbiano parlato prima. Familiari, amici e professionisti devono saper cogliere i segnali di isolamento e offrire vicinanza, senza attribuire responsabilità a chi soffre. Da professionista della sanità, ritengo indispensabile unire protezione e cura: la salute comprende anche l’equilibrio psicologico, la libertà di scegliere e la possibilità di immaginare un futuro diverso.

Il significato del 25 novembre si misura soprattutto negli altri giorni dell’anno. Non basta condannare la violenza o invitare a denunciare: occorrono percorsi di ascolto e sostegno concreti, rispettosi della riservatezza e dei ruoli di ciascuno. Alle istituzioni chiedo di non lasciare che una richiesta di aiuto diventi una nuova ferita. Ascoltate le donne. Ascoltatele davvero.

Il 25 novembre non deve essere soltanto il giorno in cui ricordiamo le donne vittime di violenza. Deve diventare il giorno in cui ci assumiamo, ciascuno per la propria parte, la responsabilità di ascoltare e proteggere quelle che stanno ancora chiedendo aiuto.

Il mio appello, oggi, è uno solo: Procure, ascoltate le donne. Perché ascoltare una richiesta di aiuto può essere il primo passo per salvare una vita.