Con il supporto di Stantec e Drees & Sommer, sarà il primo impianto di questo tipo in tutta Europa e contribuirà a rafforzare la catena di fornitura europea dei semiconduttori

Stantec, leader mondiale nella progettazione sostenibile in ambito ingegneristico, architettonico e ambientale, e il suo partner Drees & Sommer, società internazionale di consulenza tecnica e ingegneria con competenze specialistiche nel settore dei semiconduttori, celebrano un traguardo importante nella realizzazione del nuovo stabilimento di assemblaggio e collaudo di semiconduttori di Silicon Box nel Nord Italia. L’impianto, del valore di 3,2 miliardi di euro, entra infatti in una fase più avanzata della progettazione (quella di Basic Design).

Una volta completato, lo stabilimento sarà dedicato all’advanced semiconductor assembly and testing, sostenendo i piani di crescita a lungo termine, favorendo l’innovazione e contribuendo a costruire una supply chain di semiconduttori più sicura e solida in Italia e in Europa.

Nel primo impianto di Silicon Box al di fuori dei confini di Singapore, troverà spazio una tecnologia particolarmente innovativa, già testata a Singapore e nuova in Europa, che consente di integrare e collaudare su un’unica piattaforma chiplet con dimensioni differenti, realizzati da produttori distinti, con vantaggi in termini di flessibilità, scalabilità e prestazioni.

Stantec e Drees & Sommer sono state scelte da Silicon Box nel 2025 per fornire servizi multidisciplinari di progettazione e ingegneria per il nuovo stabilimento. Stantec è responsabile del coordinamento generale, della progettazione architettonica e paesaggistica delle aree uffici e delle aree esterne, delle infrastrutture, dell’approvvigionamento energetico e gestione delle acque, oltre che di tutti i servizi di permitting e autorizzazioni.

Drees & Sommer è responsabile della progettazione integrata degli edifici destinati alla produzione e agli impianti ausiliari, combinando le discipline CSA (civile, strutturale e architettonica) e MEP (impianti meccanici, elettrici e idraulici) con competenze specialistiche nella progettazione di camere bianche, per garantire che gli edifici dello stabilimento rispondano ai requisiti avanzati di produzione di Silicon Box.

“Il passaggio al Basic Design segna un passo importante per trasformare la visione di Silicon Box in un progetto industriale concretamente realizzabile”, ha dichiarato Emanuela Sturniolo, Operations Director di Stantec in Italia. “Questo investimento genererà per l’Italia valore tecnologico, economico e di competenze nel lungo periodo, contribuendo al tempo stesso alle ambizioni europee nel settore dei semiconduttori. Stantec può unire la propria esperienza internazionale alla conoscenza del territorio per far avanzare questo progetto altamente complesso.”

“In un progetto di questa scala e complessità tecnica, il valore dell’ingegneria specialistica risiede nella capacità di progettare una struttura in grado di supportare processi produttivi altamente esigenti, mantenendosi al tempo stesso efficiente e adattabile nel lungo periodo. In un’industria dei semiconduttori caratterizzata da una forte competizione a livello globale, questa capacità di adattamento è essenziale per tenere il passo con l’evoluzione tecnologica e sostenere la competitività nel lungo termine”, aggiunge Silvia Turtschan, Head of Center of Competence Semiconductor & Associate Partner di Drees & Sommer.

Per Silicon Box, la fase di Basic Design è il momento in cui l’esperienza maturata negli stabilimenti di Singapore viene trasferita nel complesso di Novara. “Il nostro stabilimento di Singapore ha dimostrato che l’advanced panel-level packaging può essere realizzato in grandi volumi e mantenere un’elevata efficienza. Il nostro compito ora è quello di integrare quella stessa metodologia a Novara fin dal primo progetto”, ha affermato Jae Hak ‘JH’ Yee, Direttore Operativo di Silicon Box. «Lavorando a stretto contatto con Stantec e Drees & Sommer, possiamo assicurare che flussi produttivi, cleanrooms e utility systems saranno progettati sulla base delle effettive modalità operative dello stabilimento. La pianificazione fast-track ci consente di procedere rapidamente verso l’avvio dei lavori nel 2027, mantenendo costante l’attenzione su una struttura su cui i nostri clienti e i nostri dipendenti italiani possano fare affidamento a lungo termine.»

Un impulso per lo sviluppo industriale del Piemonte

L’attenzione fin dalle prime fasi di progetto ai temi ambientali e del paesaggio, ha orientato il progetto verso una soluzione che rispetta e riflette il carattere del contesto della locale pianura piemontese. Il nuovo impianto sorgerà in provincia di Novara su un’area di 60 ettari in un contesto in forte fase di sviluppo produttivo ed infrastrutturale. Il sito beneficerà del diretto accesso alla fermata ferroviaria di Agognate, di recente realizzazione, che permetterà in pochi minuti di accedere al campus direttamente dal centro di Novara, in linea con la strategia generale di promozione di soluzioni sostenibili di mobilità.

Il concept architettonico proposto dal team Stantec per l’edificio di testa, destinato alle aree di rappresentanza, di ricerca e sviluppo ed amministrative, mette in relazione paesaggio e tecnologia: gli esterni richiamano la campagna novarese, mentre gli interni coniugano il rigore tecnico con il calore e la cura artigianale del design italiano. Il masterplan è concepito come un piano di crescita flessibile e adattabile nel tempo, capace di accompagnare l’evoluzione continua del mercato, delle tecnologie e dei sistemi produttivi.

L’approccio progettuale di Drees & Sommer dedicato alle aree di produzione e agli edifici destinati agli impianti ausiliari, parte dai processi di produzione avanzata dei semiconduttori e dai relativi requisiti tecnici. Gli ambienti a contaminazione controllata, le interfacce con le apparecchiature, i flussi di materiali e personale, le soluzioni strutturali e i sistemi meccanici ed elettrici vengono sviluppati come parti di un sistema integrato. Questa integrazione fornirà una solida base tecnica per le successive fasi del progetto, favorendo l’affidabilità operativa e la futura adattabilità dell’impianto già a partire dalla fase di Basic Design.

Progettare spazi e performance

L’approccio paesaggistico proposto mira a un inserimento armonioso nel paesaggio novarese, trasformando le misure di mitigazione in un’infrastruttura verde multifunzionale capace di favorire la biodiversità, gestire in modo sostenibile le acque meteoriche e garantire la massima permeabilità del suolo, senza generare impatti sulle aree circostanti. Gli spazi aperti diventano al contempo luoghi di benessere per i dipendenti e spazi fruibili dalla comunità, estendendo i benefici ambientali e sociali del progetto al territorio.

Nell’approccio di Stantec la sostenibilità si concretizza sempre in elevati standard ambientali, con il fine ultimo di ridurre il più possibile l’impronta ambientale dell’impianto. Tra gli interventi, si proporranno il recupero delle acque e del calore di processo con sistemi ad elevata efficienza, l’integrazione di energia fotovoltaica, e l’introduzione di Nature Based Solutions che integrandosi al sistema di paesaggio, vadano al tempo stesso ad incrementare la resilienza climatica.

La strategia progettuale di Drees & Sommer si concentra sulle prestazioni dell’impianto lungo tutto il suo ciclo di vita operativo. Le aree di produzione e quelle dedicate agli impianti ausiliari sono progettate per garantire condizioni operative stabili e ad alte prestazioni, ottimizzare l’utilizzo di energia e acqua e preservare la competitività dell’impianto con l’evoluzione delle tecnologie dei semiconduttori. Questo approccio orientato al ciclo di vita mira a dotare Silicon Box di un asset industriale resiliente, capace di coniugare elevate prestazioni tecniche e valore operativo nel lungo periodo.

Il nuovo stabilimento di assemblaggio e collaudo di semiconduttori di Silicon Box è destinato a dare impulso all’ecosistema manifatturiero high-tech italiano, ad attrarre ulteriori investimenti e a rafforzare le competenze nazionali in settori in rapida crescita per le tecnologie del futuro.