TRAGEDIA

Una ragazza di 17 anni avrebbe partorito in casa, senza l’aiuto di nessuno, mentre era incinta al settimo mese. La neonata è stata ritrovata senza vita in bagno dai genitori della minorenne, i quali sarebbero stati all’oscuro della gravidanza. È accaduto in un’abitazione dell’Alto Sebino, nella Bergamasca, nella notte tra sabato e domenica 14 novembre. Sulla vicenda, i cui contorni sono ancora da chiarire, indagano i carabinieri della compagnia di Clusone, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bergamo, e la Procura per i minori di Brescia.

La ricostruzione

Secondo quanto riporta l’Eco di Bergamo, la 17enne avrebbe partorito da sola. Dopo aver dato alla luce la bambina, però, si è sentita male e ha chiesto aiuto ai familiari. Accorsi in bagno, i genitori avrebbero trovato il corpicino della bimba, ormai esanime. Quindi hanno accompagnato la figlia, che lamentava forti dolori, nel vicino ospedale. Dopo aver sottoposto la minorenne a tutti gli accertamenti medici del caso, i medici hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine che, a loro volta, hanno poi informato la procura. A seguito della segnalazione è stato aperto un fascicolo per individuare eventuali responsabilità.

Le indagini

Stando alle prime indiscrezioni, sul corpo della neonata non sarebbero stati riscontrati segni compatibili con un’ipotetica morte violenta. In ogni caso, bisognerà attendere l’esito dell’autopsia per accertare le cause del decesso. L’autopsia è stata disposta per domani mattina, martedì 17 novembre. Le indagini dovranno chiarire anche il contesto familiare. Al momento, non sono state rilevate situazioni di particolare criticità o disagio all’interno della famiglia. Sta di fatto che la ragazza avrebbe nascosto la gravidanza ai genitori, rimasti ignari di tutto fino alla drammatica notte del parto.