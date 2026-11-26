Mostra personale dell’artista romana fino al 12 dicembre

Inaugurata mercoledì 24 novembre a Villa Altieri, Palazzo della Cultura e della Memoria Storica della Città metropolitana di Roma Capitale, la mostra Nelle pieghe del tempo, personale di Stefania Fienili, a cura di Ilaria Schiaffini, docente di Storia dell’arte alla Sapienza Università di Roma.

L’artista romana espone una trentina di dipinti e dieci sculture realizzati negli ultimi dodici anni, dal 2014 al 2026.

Il percorso della mostra esplora l’arco della ricerca recente di Fienili, pittrice e scultrice istintiva che si muove con libertà tra figurazione e informale, guidata da una vena onirica e visionaria e da una profonda sintonia con gli elementi della natura.

Taglio del nastro dell’artista insieme a Cristina Michetelli, Consigliera Delegata al Bilancio e Patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale, che ha portato il saluto istituzionale. Presenti il professor Gerardo Lo Russo già direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma e Ilaria Schiaffini, curatrice della mostra.

Le opere

I dipinti, a olio su tela e su tavola, alternano paesaggi interiori e composizioni informali. Da Somnium, Caos ed Echi (2014) a Africa (2018), fino ai recentissimi Oniriche visioni, Speculum Dianae e Il mistero e il mito (2026), il colore si stende in velature luminose o si addensa in superfici materiche. Spesso la pittura accoglie sabbie, conchiglie, granelli di quarzo, fili di rame, tela grezza e inserti in ceramica: è il caso di Meteora, Alchimia e dell’opera che dà il titolo alla mostra, Nelle pieghe del tempo (2022).

Le dieci sculture nascono dallo stesso dialogo con la materia naturale. Fauno, Iridescenze e Mormorii (2022-2023) uniscono terracotta smaltata, legno e rami di euforbia; Fragilità e All’ombra dell’antico sicomoro (2023-2024) sono scolpite nel tufo di Matera. L’ossidiana di Futuro anteriore e Umanamente disumani e l’alabastro di Volterra di L’abbraccio, La farfalla e il bruco e Quetzalcoatl. La nascita (2025-2026) documentano gli esiti più recenti.

Mito, sogno, memoria e metamorfosi sono i fili che legano pittura e scultura: il tempo vi appare come una stratificazione di tracce, da cui l’artista fa riaffiorare forme, bagliori e frammenti di natura.

L’artista

Stefania Fienili classe 53, vive e lavora tra Roma e Nemi. Pittrice e scultrice, ha frequentato corsi di pittura e scultura all’Accademia di Belle Arti di Roma e ha collaborato con l’Accademia dei

Romani di Guidonia Montecelio, diretta da Gerardo Lo Russo. Con l’Accademia dei Romani ha esposto nel 2023 al Cairo e a Luxor, nella collettiva ospitata dall’Istituto Italiano di Cultura, ed è tornata al Cairo nel 2024 per l’Art Forum. A Nemi ha tenuto la sua ultima personale, Labirinto d’arte – OssiDiana (Scuderie di Palazzo Ruspoli, luglio 2024). Tra le altre personali: La libertà del vento (Roma, 2018); Ricamatrice del vento (Galleria Horti Lamiani-Bettivò, Roma, 2022); Frammenti d’immemoriale (Canale Monterano, 2022); Echi della natura e visioni poetiche (Terra del Sole, 2024). Tra le collettive: Museo d’Arte Contemporanea dell’Accademia di Belle Arti di Chongqing, Cina (2019); G.U.MMXX, collettiva del contest #DomaniInArte alla Galleria d’Arte Moderna di Roma (2020); Introspettiva (Spazio 57, Napoli, 2025). Nel 2023 ha vinto il primo premio per la scultura al Premio Sguardo di Donna (Biblioteca Enzo Tortora, Roma).

La mostra è visitabile fino al 12 dicembre 2026 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 14