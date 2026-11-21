Un nuovo riconoscimento è stato attribuito a La Cascina Costruzioni dall’Istituto nazionale di architettura. Ecco come un edificio scolastico diviene esempio di rigenerazione urbana, sostenibilità e il centro pulsante di una comunità

“Questo istituto è un modello di rigenerazione urbana e di architettura italiana, e se vogliamo spingerci a dire di più, è l’esempio di come dovremmo andare incontro alle richieste dei nostri ragazzi: è un luogo al quale possono sentirsi di appartenere”. Federico dell’Aquila rappresenta La Cascina Costruzioni, l’impresa di opere infrastrutturali (del Consorzio La Cascina) che ha realizzato l’edificio di cui parliamo, la scuola media di via Caravaggio a Sinnai, piccolo comune della città metropolitana di Cagliari. Questo plesso scolastico, a suo modo unico, vanta già un primato, era stata la prima scuola a riaprire lo scorso anno, in tempo per l’inizio delle lezioni, dopo aver completato tutto il percorso della sua ricostruzione con i fondi del PNRR. Parliamo di un edificio a due piani, rinato letteralmente dalle ceneri della sua forma precedente di contenitore grigio e squadrato, che oggi è totalmente altro, uno “scrigno” perfettamente organico al suo ambiente umano, naturale e completamente sostenibile. E qui arriviamo al premio ricevuto, che poche settimane fa questa avventura di creatività e ingegneria ha meritato. Alla fine di ottobre l’Istituto Nazionale di Architettura, l’InArch, in una cerimonia a Cagliari, dedicata agli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione edilizia, ha infatti tributato alla scuola media di Sinnai un riconoscimento ufficiale. L’edificio, progettato dallo studio Leicho e realizzato da La Cascina Costruzioni, è per InArch “una risposta convincente ai temi della sostenibilità, dell’innovazione didattica e dell’apertura alla comunità”, e ancora “la varietà degli ambienti favorisce modalità d’uso inclusive e dinamiche. Pur entro i vincoli economici e temporali dell’intervento, il progetto costruisce un luogo di riferimento per il quartiere e rafforza il senso di appartenenza degli alunni”.

La nuova scuola, spiega dell’Aquila, “ha una forma che riverbera il profilo delle colline vicine e un sistema di onduline metalliche colorate la rendono inequivocabilmente riconoscibile e ne aiutano anche l’efficienza termica, funzionando da radiatore, assorbendo i raggi solari e raffreddandosi grazie al vento. Tutti gli impianti sono domotizzati, luci, riscaldamento e raffrescamento, impianto di riciclo dell’aria, tende motorizzate, antincendio”. E tutto “vive” intorno ad un luogo centrale, su due piani, un’agorà, dove con arredi mobili è possibile creare un luogo di uso didattico o extra didattico, una sala conferenze o un’aula da concerto per la cittadinanza. È progettata e realizzata per l’inclusione, ci sono spazi, materiali e colori diversi in tutto l’edificio, pensati sia per la scuola che per la cittadinanza. In definitiva, è un luogo che crea una comunità”. Il termine rigenerazione urbana non esisteva ancora ai tempi di Bruno Zevi, padre e fondatore dell’istituto Nazionale di Architettura, ma possiamo essere fiduciosi che in questa scuola il concetto di spazio e la sua realizzazione concreta gli sarebbero andati a genio, e ciò spiega agilmente la decisione di InArch.

Quello di Sinnai è un nuovo episodio nel percorso di eccellenza intrapreso da La Cascina Costruzioni, che ha già ricevuto riconoscimenti per altre sue realizzazioni, come l’asilo per i dipendenti di Aeroporti di Roma (premiato con un Leed Gold - Leadership in Energy and Environmental Design - il sistema di certificazione per l’edilizia sostenibile universalmente più riconosciuto), e la residenza universitaria di Valco san Paolo, a Roma, che L’industria delle costruzioni (la rivista nazionale di ANCE che seleziona le migliori opere italiane di architettura contemporanea) ha documentato per “la dimensione etica” che sottende l’opera, insieme alle soluzioni architettoniche e infrastrutturali che hanno dato un’identità inconfondibile a questo pensionato universitario. Conclude dell’Aquila: “se gli studenti di Sinnai vorranno un giorno studiare a Roma... a Valco san Paolo riconosceranno di sentirsi nuovamente a casa”.