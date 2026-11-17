All’indomani della scelta della Commissione italiana Unesco di portare a Parigi la candidatura dei monumenti protostorici della Sardegna (nuraghi con templi, pozzi sacri, tombe dei giganti) ai fini dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, i “Dialoghi nuragici” promossi dall’Associazione “Sardegna Terra di Nuraghi”, titolare dell’istanza che ora ha cominciato il suo percorso parigino, arrivano a Roma.

Il 19 novembre alle 17,30, il Salone dei Piceni, nella Basilica di San Salvatore in Lauro, ospiterà infatti l’evento dal titolo “Il Mondo di Pietra della Sardegna Nuragica”. Relatrice della serata sarà Anna Depalmas Archeologa, Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione e docente di “Protostoria e Storia Antica”, introdotta da Giampaolo Pitzurra e Rossella Sanna, soci dell’Associazione.

La studiosa analizzerà le architetture e gli spazi di culto della civiltà protostorica sarda, che tra il 1800 e l’800 avanti Cristo ha lasciato un patrimonio paesaggistico e monumentale ricco di migliaia di siti, espressione della spiritualità dell’antica civiltà sarda, che merita di essere conosciuta dal mondo, diventando uno straordinario elemento di sviluppo per l’Isola.

Sono partner dell’iniziativa romana che punta a unire ricerca, divulgazione e partecipazione portando alla luce i misteri e il fascino dell’antica civiltà sarda, le Associazioni “Il Gremio dei sardi”, “Acrase Maria Lai”, “Circolo 4 mori, Ostia”, “Circolo Grazia Deledda, Ciampino”.

Il “Dialogo nuragico” di Roma si inserisce nel ciclo di incontri promossi da “Sardegna Terra di Nuraghi”, che ha portato gli incontri dedicati all’antica civiltà sarda in ben 42 Città sarde con l’ambizione di creare una comunità sempre più consapevole del proprio patrimonio e del ruolo che esso può svolgere nella costruzione del futuro dell’isola.