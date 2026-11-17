Si terrà il 18 novembre in Senato l’incontro dal titolo “La nuova assistenza territoriale: modelli organizzativi per la presa in carico del paziente cronico. La dialisi peritoneale domiciliare come esperienza concreta di sanità di prossimità”. L’appuntamento è alle ore 17 nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica.

Promosso dalla Sen. Daniela Ternullo della Commissione Affari Sociali, l’evento è patrocinato da SIN – Società Italiana di Nefrologia, Forum Nazionale delle Associazioni di Nefropatici, Trapiantati d’Organo e di Volontariato, ANED (Associazione Nazionale Emodializzati) e FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere).

L’incontro che si tiene dopo il Congresso SIN appena concluso, tra istituzioni, Regioni, società scientifiche e associazione di pazienti, affronterà l’urgenza di estendere la possibilità di dialisi peritoneale domiciliare, oggi usufruita solo dal 10% dei pazienti su 50.000 potenziali.

Secondo il rapporto ALTEMS (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), aggiornato al 2026, la sua maggiore diffusione potrebbe generare risparmi fino a 100 milioni di euro l’anno in una prospettiva sociale.

La dialisi domiciliare, secondo le valutazioni HTA e le linee di indirizzo Agenas richiamate dalla SIN, garantisce una migliore qualità di vita e un risparmio annuo stimato del 43% per paziente rispetto alla dialisi ospedaliera. La sua diffusione resta tuttavia fortemente disomogenea sul territorio: si passa da percentuali del 20-25%, con picchi oltre il 30% in Trentino, a valori del 5-8% in diverse Regioni del Centro-Sud, fino al 3% o meno in Campania e Calabria.

L’incontro in Senato nasce dalla necessità di valorizzare modelli assistenziali capaci di integrare ospedale e territorio, garantire continuità terapeutica e rispondere in modo più efficace ai bisogni delle persone con patologie croniche.

Al centro del confronto l’importanza di estendere la terapia nel proprio ambiente domestico, anche durante le ore notturne, attraverso apparecchiature che permettono il monitoraggio a distanza da parte dei professionisti sanitari.

Il programma

I lavori, moderati da Paola Cirilli (Cuiprodest) e dal giornalista Arcangelo Rociola (La Stampa), si apriranno alle ore 17.00 con il saluto della Sen. Daniela Ternullo e l’intervento di David Di Meo, Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio.

Tre le sessioni di approfondimento:

Sessione 1 – La nuova assistenza territoriale: modelli organizzativi per la gestione della cronicità. Interverranno l’On. Gian Antonio Girelli, la Sen. Elena Murelli, il Sen. Ignazio Zullo, l’On. Marianna Ricciardi, Massimo Fabi (Coordinatore Commissione Salute della Conferenza delle Regioni) e Giovanni Baglio (Direttore UOC Ricerca di AGENAS).

Sessione 2 – La dialisi peritoneale domiciliare: un modello già disponibile per la sanità territoriale. Interverranno Filippo Aucella (Presidente eletto SIN), Giuseppe Vanacore (Presidente ANED), Leonardo Loche (Presidente del Forum Nazionale delle Associazioni di Nefropatici, Trapiantati d’Organo e di Volontariato), Massimo Morosetti (Presidente FIR) e Nicola Pinelli (Direttore FIASO).

Sessione 3 – Le esperienze locali: la dialisi peritoneale domiciliare come modello di assistenza territoriale. Interverranno Donato Pentassuglia (Assessore alla Salute della Regione Puglia), Paolo Fabbrini (Direttore Dipartimento Area Medica e Nefrologia ed Emodialisi, ASST Nord Milano) e Gaetano La Manna (Direttore Nefrologia, Dialisi e Trapianto, IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna).

Alle 18.40 è prevista la sessione conclusiva, che si protrarrà fino alle ore 19.