Prima tappa in India, con gli orfanotrofi di Agra, Dhola e Shirdi. Il collegamento internazionale con i bambini coinvolti nel progetto. Elena, sei anni, alunna de La Maisonnette, sarà ambasciatrice di un messaggio di condivisione e amicizia attraverso il canto

La musica come linguaggio universale, capace di avvicinare bambini che vivono in Paesi diversi e creare occasioni di incontro e conoscenza. È con questo spirito che Sharing is Caring, il progetto educativo promosso da La Maisonnette Primary School in collaborazione con Ripartiamo APS, si arricchisce di una nuova iniziativa in India, dedicata alla musica e allo scambio interculturale. L’India rappresenta la prima tappa di questo nuovo percorso, che coinvolge gli orfanotrofi di Agra, Dhola e Shirdi. È previsto un collegamento a distanza con i bambini, per condividere un momento di incontro attraverso la musica. A farsi ambasciatrice del messaggio dell’iniziativa sarà Elena, sei anni, alunna de La Maisonnette, che interpreterà “This Is Me”. La sua voce accompagnerà simbolicamente questo incontro, dando espressione al desiderio di avvicinare bambini lontani attraverso un linguaggio comune.

L’iniziativa sarà accompagnata dalla donazione di materiale scolastico e di un impianto musicale completo di casse e microfoni, destinato a uno degli orfanotrofi coinvolti. Un contributo concreto che vuole offrire ai bambini nuovi strumenti per esprimersi e coltivare la passione per la musica. Il valore dell’iniziativa va però oltre il sostegno materiale. L’incontro rappresenta per tutti i bambini un’opportunità per avvicinarsi a una realtà diversa dalla propria, sviluppare curiosità e apertura verso altre culture. È questo il significato più profondo di Sharing is Caring: non un’esperienza nella quale qualcuno offre e qualcun altro riceve, ma un incontro nel quale ciascuno è portatore di qualcosa di prezioso. L’appuntamento in India si inserisce in un percorso internazionale già avviato da La Maisonnette attraverso Sharing is Caring. Prima di questa nuova tappa, il progetto ha coinvolto realtà in Tanzania, Mauritania, Madagascar, Filippine, Perù, Namibia e Nepal, creando occasioni di scambio e interazione tra gli alunni della scuola e bambini che vivono in contesti culturali e sociali differenti.

Sharing is Caring nasce dalla volontà de La Maisonnette di avvicinare i bambini, fin dai primi anni della loro formazione, a realtà differenti attraverso esperienze concrete di incontro. Educare all’ascolto, stimolare la curiosità e sviluppare apertura verso l’Altro significa imparare a guardare oltre la propria quotidianità e riconoscere nella diversità un’opportunità di conoscenza e arricchimento reciproco. Con la nuova tappa indiana, La Maisonnette prosegue così un percorso che, attraverso la collaborazione con Ripartiamo APS, invita i propri alunni a confrontarsi con il mondo. Sarà la musica a creare un nuovo ponte tra questi mondi: la voce di Elena incontrerà quelle dei bambini indiani, trasformando un collegamento a distanza in un’occasione di ascolto, amicizia e condivisione. Perché ogni incontro può lasciare qualcosa a entrambi: la curiosità di conoscere, il piacere di ascoltare e la scoperta che, anche vivendo in luoghi lontani, si possono trovare linguaggi ed emozioni capaci di avvicinare.