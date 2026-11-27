Torna l’appuntamento con la grande solidarietà nella Capitale.

Sabato 28 novembre 2026, alle ore 19.00, nella suggestiva cornice delle Corsie Sistine del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia, si terrà il XXIII Gala di beneficenza dell’Associazione Amitié Sans Frontières Roma. Solidarietà, impegno sociale e tutela della salute saranno al centro dei progetti sostenuti dall’associazione romana appartenente all’omonima associazione internazionale a scopo umanitario.

L’appuntamento, promosso dall’associazione fondata e presieduta dall’Avv. Tiziana Volpes, imprenditrice immobiliare e vice presidente di Terziario Donna Confcommercio Roma, rinnova un impegno umanitario che da ventitré anni si traduce in azioni concrete a sostegno delle persone più fragili.

La serata sarà finalizzata alla raccolta di fondi per la realizzazione di tre progetti, uno di respiro internazionale e due territoriali, di significativo valore umanitario, sociale e sanitario, in favore di:

Comunità di Sant’Egidio, a sostegno delle sue attività solidali;

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, a sostegno delle attività del Dipartimento Cuore;

Fondazione Dignitas Curae, a sostegno del progetto “Le Domeniche del Cuore”, dedicato alla prevenzione cardiovascolare e alla promozione dell’accesso alle cure per le persone più vulnerabili.

L’Associazione romana, fondata nel 2003, è impegnata nel sostegno di cause umanitarie di rilevanza locale e internazionale. Tra i cofondatori, insieme all’Avv. Tiziana Volpes, saranno presenti il fratello Nicola Volpes, gli Avv.ti Marzia Paolella, Marco Morra, Rosanna Milella, Ilaria Milella, Serena Vacchio, Daniele Vacchio a cui si sono aggiunti, nel corso degli anni: Giuseppina Lo Iudice, Marta Nironi, Costanza Panvini, Simona Rosa, Elio Casalino, Monica Agostino, Ludovica Urbani, Luca De Lellis, Anna Lisa Iannitti, Carmela Sanguedolce, Valentino Crugliano e altri si aggiungeranno nel corso della serata. L’evento vedrà la partecipazione della Presidente Internazionale, Contessa Valérie von Bredow, insieme a rappresentanze del Principato di Monaco e dei soci delle filiali italiane di Firenze, Torino, Venezia e Bari-Bat.

I progetti saranno presentati nel corso della serata, anche attraverso brevi contributi video. Per la Comunità di Sant’Egidio sono attesi il vicepresidente, dott. Cesare Zucconi, e il cofondatore dott. Mario Marazziti; per le iniziative in ambito cardiovascolare sarà presente il Prof. Massimo Massetti, direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari e dell’Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia presso il Policlinico Gemelli di Roma e presidente della Fondazione Dignitas Curae.

OSPITI E ISTITUZIONI – Hanno confermato la presenza il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, il Direttore regionale della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria dott. Andrea Urbani, la Senatrice Lavinia Mennuni, il Senatore Dario Damiani, il consigliere del III Municipio dott.ssa Marta Marziali e il Consigliere del I Municipio Roma-Centro, dott. Stefano Tozzi. La serata riunirà inoltre rappresentanti dell’imprenditoria e dell’associazionismo come Insieme con il cuore ODV, Rotary Roma Tevere, Fondazione Cristo Re, Fondazione Marte, Associazione Confrerie D.A.G. È attesa la partecipazione dell’Ambasciatrice del Principato di Monaco, S.E. Anne Eastwood. Tra i personaggi del mondo dello spettacolo saranno presenti Mavina Graziani, Giampaolo Morelli e Alessandro Tersigni. La serata si aprirà con un aperitivo e degustazione di vini dell’azienda agricola Divina Provvidenza, accompagnati dalla musica dal vivo della Ladies and Gentlemen Band, cui seguiranno i saluti istituzionali, la cena placée e la presentazione dei progetti. Nel corso della serata si terrà la tradizionale sottoscrizione a premi, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza. I premi saranno offerti da realtà commerciali del territorio, brand nazionali e sostenitori dell’associazione. A seguire, l’estrazione dei premi e il DJ set. L’evento si svolge con il patrocinio della Regione Lazio, del Consiglio Regionale del Lazio, della ASL Roma 1 e del Municipio Roma I Centro. SPONSOR DELLA SERATA: Volpes Case, Miamo, Humanitas Per Astra, Azienda Agricola Divina Provvidenza, TriplaaAssicura, One Group, Dari Automazioni, Gamma Tecno Hub, Altiora Strategy, Unicusano, Alessandro Abete & la Ladies And Gentleman Band, Adriano Ceccotti Photographer, Banca Di Credito Cooperativo Dei Castelli Romani e del Tuscolo, Coop. Arti e Mestieri, Roma Union Security, Romana Gruppi Elettrogeni Cinematografici, New Decor System, Studio Grafico moduli design, Tipografia Brandi. I PREMI SONO STATI DONATI DA: Mediterranea S.p.a., De Nicola Fashion Boutique, Gerardo Sacco, Centro Sportivo Cristo Re, Dabliù Fitness Club, Klik’, Raco Clima, Costantino Iorio Beauty Factory spa, Tenuta I Cavallini, Bongarzone Beauty Concept, Nouvelle Cuisine, I Cavallini, Studio Luzi, Studio odontoiatrico BCM, Martina Hair Boutique, Ristoranti Pommidoro, Nerone e Angelina, Intimissimi, Quetzalcoatl Cholatier.