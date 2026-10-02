Italgas firma un accordo vincolante con Marubeni e Toho Gas per l’acquisizione della partecipazione del 22,5% in Floene

Milano, 2 ottobre 2026 – Il Gruppo Italgas ha firmato un accordo vincolante con Marubeni Corporation e Toho Gas Co. Ltd. per l’acquisto del 100% di Meet Europe Natural Gas, società che detiene il 22,5% del capitale sociale di Floene, il principale operatore della distribuzione del gas in Portogallo. La potenziale acquisizione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita attraverso M&A previsto nel Piano Strategico 2026-2032, annunciato a giugno.

L’operazione consentirebbe a Italgas di assumere un ruolo industriale significativo all’interno della partnership, attraverso il controllo congiunto di Floene.

“L’operazione permetterebbe di generare un rilevante valore industriale, producendo benefici per i clienti, le comunità locali e tutti gli stakeholder, favorendo lo sviluppo nel lungo termine del settore della distribuzione del gas in Portogallo – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Italgas, Paolo Gallo –: grazie all’acquisizione, infatti, sarebbe possibile combinare la presenza fortemente radicata a livello locale di Floene con la comprovata esperienza di Italgas nella digitalizzazione delle reti, nell’innovazione e nell’efficienza operativa.”

Il valore (equity value) dell’operazione è di circa 120 milioni di euro. L’effettivo perfezionamento dell’operazione è subordinato al verificarsi di alcune condizioni, tra cui l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni delle autorità competenti.

Floene

Con circa 1,1 milioni di utenti attivi serviti nei segmenti residenziale e industriale e una rete di circa 14.000 km, Floene è il principale operatore della distribuzione del gas in Portogallo. La società detiene cinque concessioni di distribuzione del gas in aree strategiche del Paese, tra cui l’area metropolitana di Lisbona e, attraverso un sistema di licenze, gestisce la distribuzione del gas in ulteriori aree del Portogallo.