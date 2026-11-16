InnovaSalute 2026, O&DS firma l’infrastruttura digitale dell’evento che riunisce istituzioni, sanità e innovazione

Una piattaforma digitale integrata per accompagnare l’intera organizzazione di InnovaSalute 2026, dalla consultazione del programma alla registrazione dei partecipanti, dalla gestione degli accessi alle sessioni formative, fino al supporto alle attività legate al premio dedicato all’innovazione sanitaria. È questo il contributo di O&DS, società tecnologica guidata da Giuseppe Cicconi e Massimo Trezzi, scelta come partner tecnologico della manifestazione che il 18 e 19 novembre riunirà a Bergamo rappresentanti delle istituzioni, professionisti della sanità, imprese, ricercatori ed esperti di innovazione.

Promosso e organizzato da ANCI Lombardia Salute e AnciLab Società Benefit, in collaborazione con Federsanità Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Piemonte, InnovaSalute nasce con l’obiettivo di favorire un confronto tra amministrazioni pubbliche, sistema sanitario pubblico e privato, mondo della ricerca e imprese tecnologiche, affrontando le trasformazioni che stanno interessando l’assistenza sanitaria, la medicina territoriale e l’organizzazione dei servizi. Il programma, ospitato al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo, prevede 20 sessioni formative e oltre 300 relatori, con approfondimenti dedicati alla prevenzione, alla sanità digitale, alla cybersecurity, ai dispositivi medici e ai nuovi modelli di integrazione sociosanitaria.

Una manifestazione caratterizzata dalla presenza di interlocutori istituzionali e professionali differenti in cui la gestione delle informazioni e dei percorsi di partecipazione assume un rilievo particolare. O&DS metterà a disposizione un’infrastruttura applicativa sviluppata per coordinare le principali attività organizzative attraverso un unico ambiente digitale, valorizzando l’esperienza già maturata con soluzioni utilizzate anche nell’ecosistema ANCI e presso altre realtà della Pubblica Amministrazione. La piattaforma consentirà di gestire il sito della manifestazione, la pubblicazione e l’aggiornamento dei contenuti, le registrazioni e le prenotazioni delle singole attività. All’interno della stessa architettura saranno integrate le funzionalità dedicate all’accoglienza dei partecipanti, con un sistema di desk digitale per la verifica delle iscrizioni e il controllo degli ingressi, così da agevolare il lavoro degli operatori e rendere più ordinato il flusso delle persone nelle diverse fasi dell’evento.

Particolare attenzione sarà riservata alle attività formative, che rappresentano una componente importante del programma di InnovaSalute. Il sistema permetterà di organizzare le iscrizioni alle sessioni e di supportare la rilevazione delle presenze, elemento importante anche per gli appuntamenti che prevedono il riconoscimento di crediti formativi. La gestione digitale delle partecipazioni offrirà agli organizzatori strumenti per seguire l’andamento delle attività e disporre di informazioni coerenti con le procedure previste per i diversi percorsi formativi.

«La collaborazione con ANCI Lombardia Salute e AnciLab ha per noi un significato particolare, perché ci consente di mettere a disposizione di un’iniziativa di rilevanza istituzionale una tecnologia sulla quale abbiamo investito competenze, esperienza e capacità progettuale», dichiara Giuseppe Cicconi, founder O&DS. «Abbiamo sviluppato una piattaforma pensata per rispondere alle esigenze di organizzazioni che devono coordinare attività complesse, interlocutori differenti e volumi importanti di informazioni. Il suo impiego anche in contesti della Pubblica Amministrazione rappresenta un’esperienza importante, che oggi possiamo valorizzare in una manifestazione dedicata a un settore strategico come quello sanitario. Essere partner tecnologico di InnovaSalute significa contribuire concretamente alla qualità dell’organizzazione e alla possibilità di far dialogare istituzioni, professionisti e imprese attraverso strumenti digitali affidabili».

L’architettura della soluzione è stata concepita per adattarsi a manifestazioni e iniziative con esigenze organizzative diverse, mantenendo una gestione coordinata delle informazioni e dei processi. La possibilità di utilizzare un medesimo ambiente applicativo per funzioni amministrative, informative e operative consente di ridurre la dispersione dei dati tra strumenti separati, migliorando il coordinamento delle attività e la fruibilità dei servizi per gli utenti. Un ulteriore ambito di utilizzo riguarderà il Premio InnovaSalute 2026, iniziativa dedicata alla valorizzazione di progetti e modelli organizzativi innovativi sviluppati da strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. Il riconoscimento pone particolare attenzione alle esperienze capaci di migliorare la medicina territoriale, la continuità assistenziale, l’accessibilità dei servizi e l’integrazione tra i diversi livelli di cura. La piattaforma digitale costituirà anche un supporto per le attività organizzative connesse all’iniziativa, secondo le modalità definite dagli organizzatori. La scelta di una soluzione già impiegata in ambito istituzionale permette inoltre di valorizzare un patrimonio di esperienza maturato a contatto con le esigenze operative delle amministrazioni pubbliche, dove la continuità dei servizi, la chiarezza delle procedure e la capacità di adattare gli strumenti alle necessità degli utenti rappresentano aspetti fondamentali. Per O&DS, la collaborazione con InnovaSalute costituisce anche un’opportunità per consolidare la propria presenza nel mercato delle piattaforme digitali destinate a eventi istituzionali, iniziative formative e progetti che richiedono una gestione integrata delle relazioni con i partecipanti.

«Quando si realizza una piattaforma destinata a un evento di questa complessità, occorre considerare ciò che accade prima, durante e dopo la manifestazione, perché ogni fase produce informazioni e richiede procedure che devono funzionare in maniera coordinata», osserva Massimo Trezzi anche lui co-founder di O&DS. «Il lavoro svolto negli anni con organizzazioni e realtà della Pubblica Amministrazione ci ha consentito di sviluppare una soluzione tecnologicamente matura, flessibile e in grado di sostenere esigenze operative articolate. Con InnovaSalute mettiamo questa esperienza al servizio di un appuntamento nel quale medicina, amministrazione pubblica e innovazione tecnologica trovano un’occasione concreta di confronto. La qualità dell’esperienza digitale dei partecipanti e la capacità degli organizzatori di governare efficacemente tutte le attività sono gli obiettivi sui quali abbiamo concentrato il nostro lavoro».

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