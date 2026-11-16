Edicola Beer Social Club: dove l’edicola incontra la convivialità

Nel cuore di Roma, in Viale Pinturicchio 75D, nasce Edicola Beer Social Club, un progetto ideato da Enrico Castelli, Federico ed Emanuele Palucci, Massimiliano De Angelis e Gianpaolo Sonaglia, che unisce il mondo dell’edicola a quello della socialità e del buon vivere.
Non una semplice edicola, ma uno spazio di incontro dove informazione, birra di qualità, musica e convivialità si fondono in un ambiente dinamico e accogliente.
Un punto di riferimento per chi vuole concedersi una pausa, incontrare amici e condividere momenti di svago in un’atmosfera piacevole e informale.
Aperto tutti i giorni, con ottima birra e buona musica: Edicola Beer Social Club, molto più di un’edicola.