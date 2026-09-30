Holiday on Ice torna in Italia: dopo quasi 20 anni il ghiaccio diventa cinema

Il grande spettacolo sul ghiaccio torna in Italia. Dopo quasi vent’anni di assenza, Holiday on Ice, uno degli show più celebri e longevi della storia dell’intrattenimento internazionale, riporta nel nostro Paese la magia del pattinaggio con “Cinema of Dreams”, nuova produzione in scena sabato 16 e domenica 17 gennaio 2027 all’Unipol Dome di Milano.

Un ritorno atteso per uno spettacolo che, in oltre ottant’anni di storia, ha attraversato cinque continenti conquistando centinaia di milioni di spettatori. Questa volta Holiday on Ice sceglie di incontrare il fascino della settima arte, trasformando una pista di circa 800 metri quadrati in un gigantesco set cinematografico sul ghiaccio.

“Cinema of Dreams” racconta la storia di tre amici che riscoprono un vecchio cinema abbandonato e decidono di riportarlo in vita. Da quel momento la pista diventa la porta d’ingresso verso mondi sempre diversi: atmosfere rétro, glamour hollywoodiano, fantascienza, romanticismo e avventura si susseguono attraverso coreografie, immagini, musica ed effetti speciali.

Protagonisti saranno oltre 35 pattinatori internazionali provenienti da 12 Paesi, impegnati in numeri nei quali la grande tecnica del pattinaggio artistico incontra acrobazie aeree ed elementi bungee. Imponente anche la macchina produttiva: 300 costumi, 120 metri quadrati di superfici LED e 226 proiettori per avvolgere il pubblico in una vera “Dream Factory on Ice”.

Alla guida creativa dello show c’è Kim Gavin, regista e coreografo che nel corso della sua carriera ha collaborato con star come Adele, Robbie Williams, Elton John, Lady Gaga e Coldplay.

Nato nel 1943 negli Stati Uniti, Holiday on Ice ha costruito negli anni un immaginario unico, ospitando anche grandi campioni olimpici e mondiali come Katarina Witt, Robin Cousins, Philippe Candeloro, Aljona Savchenko e Bruno Massot.

Milano segna così il grande ritorno italiano di un marchio storico dello spettacolo internazionale. Due sole date per ritrovare dal vivo quella miscela di ghiaccio, acrobazia, tecnologia e sogno che ha fatto di Holiday on Ice un fenomeno mondiale