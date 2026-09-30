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Bf S.p.A: il CdA approva la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026 che include f.lli Martini & C. S.p.A

di Redazione
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Il consiglio di amministrazione di Bf, holding di Bonifiche Ferraresi, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026. Nel semestre il valore della produzione è pari a 1,2 miliardi, +43% rispetto agli 852 milioni del primo semestre 2025; l’ebitda a 97 milioni, +80% rispetto ai 53 milioni nel primo semestre 2025. Il risultato netto positivo è di 24 milioni contro un risultato netto positivo di euro 2 milioni del primo semestre 2025.

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2026 è pari a 565 milioni (era di 82 milioni al 31 dicembre 2025) e comprende 63 milioni riferiti alla contabilizzazione dei contratti di locazione, prevalentemente immobiliari, secondo il principio contabile Ifrs 16. La variazione rispetto al 2025 è imputabile all’acquisizione del Gruppo Martini e alla stagionalità delle attività delle business unit Cai e internazionale.

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